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Mandzukic’e son teklif

, Hırvat santrfora teklifini 200 bin Euro yükseltti. 34 yaşındaki golcü oyuncuya 6 ay için 1.2 milyon Euro net maaş + 300 bin Euro şampiyonluk priminin yanı sıra maç başına da 20 bin Euro öneren Kartal cevap bekliyor

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Mandzukic’e son teklif
Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki bir numaralı santrfor hedefi olan Mario Mandzukic için yönetim son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki yıldıza 6 ay için 1.2 milyon Euro net maaş + 300 bin Euro şampiyonluk primi ve ayrıca 20 bin Euro maç başı ücreti teklif etti. Bir önceki önerisinin üzerine 200 bin Euro ekleyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncuya bunun son teklifleri olduğunu iletti.

2-3 HAFTADA HAZIR OLUR
Mandzukic'in teklife kısa süre içerisinde yanıt vermek için süre istediği kaydedildi. Temmuz ayından bu yana kulübü olmayan ve son olarak Katar'da Al-Duhail formasıyla mart ayında maça çıkan futbolcunun da bir an önce sahalara dönme isteğinde olduğu kaydedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da durumuyla ilgili bilgi aldığı oyuncunun fiziksel açıdan sorunu olmasa da uzun süredir maç oynamadığı için kendini bulmasının en az 2-3 hafta süreceği kaydedildi.

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Mandzukic’e son teklif
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