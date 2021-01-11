Onyekuru bitti sıra Youssouf’ta

Ara transfere Onyekuru ile başlayacak Galatasaray'da sıradaki takviye orta sahaya olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru gibi genç olan 1998 doğumlutransferinde son aşamaya geldi. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'un kapısını çalan sarı-kırmızılı kulüp,cevabına rağmen pazarlıklara devam etti. Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan Saint Etienne'den teklifler alan Youssouf Ndayishimiye'nin tercihi Galatasaray oldu.Şu an 1 milyon Euro bütçesi olan Galatasaray, takas ve sonraki satıştan pay maddeleri ile sarı-siyahlıları ikna etmeye çok yaklaştı.Yeni Malatyaspor'da aylık maaşı 2 bin 500 TL olan 22 yaşındak i Youssouf Ndayishimiye 4 sene önce Florya'da denenmişti. G.Saray, Youssouf'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.