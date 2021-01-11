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Onyekuru bitti sıra Youssouf’ta

Sarı-kırmızılılar geleceğe yatırım olarak gördüğü 22 yaşındaki ön liberoya karşılık 2 milyon Euro isteyen ’u ikna etmeye çalışıyor

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Onyekuru bitti sıra Youssouf’ta
Ara transfere Onyekuru ile başlayacak Galatasaray'da sıradaki takviye orta sahaya olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru gibi genç olan 1998 doğumlu Youssouf Ndayishimiye'nin transferinde son aşamaya geldi. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'un kapısını çalan sarı-kırmızılı kulüp, "3 milyon Euro istiyoruz" cevabına rağmen pazarlıklara devam etti. Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan Saint Etienne'den teklifler alan Youssouf Ndayishimiye'nin tercihi Galatasaray oldu. Burundili ön libero rest çekince Yeni Malatya cephesi talep ettiği bonservisi 2 milyon Euro'ya düşürdü. Şu an 1 milyon Euro bütçesi olan Galatasaray, takas ve sonraki satıştan pay maddeleri ile sarı-siyahlıları ikna etmeye çok yaklaştı.

4 SENE ÖNCE YOLU FLORYA'DAN GEÇTİ
Yeni Malatyaspor'da aylık maaşı 2 bin 500 TL olan 22 yaşındak i Youssouf Ndayishimiye 4 sene önce Florya'da denenmişti. G.Saray, Youssouf'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.

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Onyekuru bitti sıra Youssouf’ta
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