Beşiktaş forması Ghezzal’a yaradı

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kadrosuna kattığı Ghezzal, Hatay maçında yaptığı iki asist ile yine kalitesini gösterdi. Beşiktaş formasıyla 11 maçta 8 asiste ulaşan Ghezzal, yükselen performansıyla da son üç yılını şimdiden katladı. Geçmiş üç sezondaveile 79 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 4 asist yapabilmişti. Ghezzal'ın bu performansı dasorusunu akıllara getirdi.