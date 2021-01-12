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forması Ghezzal’a yaradı

’den kiralanan Cezayirli futbolcu, 11 maçta 8 asiste imza atarken, son üç sezonda 3 farklı takımda sadece 4 asist yapabilmişti

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Beşiktaş forması Ghezzal’a yaradı
Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kadrosuna kattığı Ghezzal, Hatay maçında yaptığı iki asist ile yine kalitesini gösterdi. Beşiktaş formasıyla 11 maçta 8 asiste ulaşan Ghezzal, yükselen performansıyla da son üç yılını şimdiden katladı. Geçmiş üç sezonda Monaco, Leicester City ve Fiorentina ile 79 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 4 asist yapabilmişti. Ghezzal'ın bu performansı da "Bonservisi alınacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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Beşiktaş forması Ghezzal’a yaradı
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