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Caner cezalı duruma düştü

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Caner cezalı duruma düştü
İlk yarının son anlarında itirazdan sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü. Tecrübeli sol bek, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Bir hayli sinirli olan milli futbolcuyu antrenör Volkan Demirel bile yatıştıramadı.

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Fenerbahçe, Erzurum %53 maçında rakip kaleye 11 şut çekerken yüksek bir isabet oranı yakaladı. Şutların 8'i çerçeveyi buldu, 3'ü golle sonuçlandı.

%53
Alanya'yı 2-1 yendiği maçta topla oynama oranı yüzde 29.8 olan Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında yüzde 53.1'e ulaştı.

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Caner cezalı duruma düştü
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