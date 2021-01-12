'Haddini bil Ali Koç'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Oğulcan'ın cezası ile ilgili açıklamalar yapan Ali Koç'a çok sert çıktı. GS TV'ye konuşan Cengiz şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ali Koç, bizi ayartan kulüp gibi gösteriyor. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir yazıyor.Bunun üzerine futbolcu, bitime 6 maç kala federasyona gidiyor ve 'Bunlar bunu yapıyorsa, ben de tek taraflı feshediyorum' diyor. Sonra bize geliyor.Bütün oyuncular Galatasaray'a gelmek ister. Bunu kabul edeceksiniz, bu bir gerçek, bundan rahatsız olmayın.Futbolcunun iyi niyeti göz ardı edilmiştir. Tahkim'e başvuracağız. Ali Koç, sen haddini bileceksin.Bu arada Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da "25 yaşında bir Türk gencinin maruz kaldığı haksızlığı savunmak,yorumunu yaptı.Geçen sezon Çaykur Rize ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan'ı haksız bulan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), 24 yaşındaki oyuncuya 6 maç men cezası ve Ç.Rizespor'a 1.2 milyon Euro ödenmesine karar verdi. Sezon başında Cimbom'la sözleşme yapan Oğulcan, ligde 11 maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.