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'Haddini bil '

G.Saray Başkanı , Başkanı’nın açıklamalarına sert cevap verdi: Gelen 21 sayfada açıkça ‘Galatasaray ayartan kulüp değildir’ yazıyor. , sen haddini bileceksin. Yargıyı tahakküm altına alamazsın

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
'Haddini bil Ali Koç'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Oğulcan'ın cezası ile ilgili açıklamalar yapan Ali Koç'a çok sert çıktı. GS TV'ye konuşan Cengiz şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ali Koç, bizi ayartan kulüp gibi gösteriyor. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir yazıyor. Rizespor oyuncuya söylemeden sözleşmeyi uzatıyor. Bunun üzerine futbolcu, bitime 6 maç kala federasyona gidiyor ve 'Bunlar bunu yapıyorsa, ben de tek taraflı feshediyorum' diyor. Sonra bize geliyor.

YUSUF GÜNAY: ACIZLIK...
Bütün oyuncular Galatasaray'a gelmek ister. Bunu kabul edeceksiniz, bu bir gerçek, bundan rahatsız olmayın. UÇK disiplin cezası vermiş. Böyle bir şey olamaz! UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok. Futbolcunun iyi niyeti göz ardı edilmiştir. Tahkim'e başvuracağız. Ali Koç, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Buna ne haddin ne de yetkin var." Bu arada Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da "25 yaşında bir Türk gencinin maruz kaldığı haksızlığı savunmak, ceza alması için kurullara baskı yapmaya kalkışmak acizliktir" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?
Geçen sezon Çaykur Rize ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan'ı haksız bulan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), 24 yaşındaki oyuncuya 6 maç men cezası ve Ç.Rizespor'a 1.2 milyon Euro ödenmesine karar verdi. Sezon başında Cimbom'la sözleşme yapan Oğulcan, ligde 11 maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.

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'Haddini bil Ali Koç'
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