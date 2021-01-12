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satrancı

Görüşmelerde 10 milyon Euro bonservis bedeli gündeme gelince takas ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri masaya koyuldu. Rusya’dan gelen teklifi geri çeviren İrfan, Cimbom’a gitmek istediğini kulübüne bildirdi

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
İrfan Can satrancı
Henry Onyekuru'yu Monaco'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yeniden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci için de bütün imkânlarını zorluyor. Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Başakşehir'le yoğun bir pazarlık sürdürüyor.

İŞTE MADDE MADDE İRFAN CAN GERÇEKLERI:

BAŞAKŞEHIR Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak arasında geçen hafta görüşme gerçekleşti. Başkan Gümüşdağ pazarlıkta İrfan Can Kahveci'ye 10 milyon Euro değer biçince takas ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri masaya koyuldu.
GALATASARAY dışında Rusya'dan bir teklif alan İrfan Can'ın tercihi sarı-kırmızılı takım oldu ve gitmek istediğini Başakşehir Yönetimi'ne söyledi.
LUYINDAMA dışında Babel ve Diagne seçenekleri de gündeme getirildi. İrfan Can'a 1 milyon Euro yıllık garanti ücret veren Başakşehir, takası kabul etmesi halinde aradaki ücret farkını Galatasaray'a ödetecek.
GALATASARAY İrfan Can'ı, İrfan Can Galatasaray'ı istiyor, Başakşehir de bu transferden kârlı çıkmanın planlarını yapıyor. İki kulüp arasında görüşmeler bu hafta devam edecek.

BU SEZON NE YAPTI?
rfan Can, bu sezon ligde 15 maça çıkarken takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle oynadı.

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İrfan Can satrancı
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