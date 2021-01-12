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’den taraftarına mesaj

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Mesut Özil’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Fenerbahçeli futbolseverlerin resmi imzayı atmasını beklediği Mesut Özil, Twitter hesabından soruları yanıtladı. "Seni F.Bahçe taraftarı yapan ana neden nedir?" sorusuna, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk, Almanya'da bir Türk takımını tutar ve benimki de Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibidir. Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'dir" cevabını veren Mesut, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi" sorusunu "Kadıköy" şeklinde yanıtladı. Kariyeriyle ilgili ise şunları söyledi: "Emekli olmadan oynamak istediğim iki ülke var, Türkiye ve Amerika. Türkiye'ye gidersem, sadece Fenerbahçe'ye giderim."

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Mesut Özil’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
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