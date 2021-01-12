Mesut Özil’den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Fenerbahçeli futbolseverlerin resmi imzayı atmasını beklediği Mesut Özil, Twitter hesabından soruları yanıtladı. "Seni F.Bahçe taraftarı yapan ana neden nedir?" sorusuna, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk, Almanya'da bir Türk takımını tutar ve benimki de Fenerbahçe'ydi.cevabını veren Mesut, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi" sorusunuşeklinde yanıtladı. Kariyeriyle ilgili ise şunları söyledi: "Emekli olmadan oynamak istediğim iki ülke var, Türkiye ve Amerika.