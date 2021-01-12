Youssouf için kritik gün!

Sezon başında aldığı Etebo'dan memnun kalmayan Galatasaray, ön libero transferi için Youssouf Ndayishimiye'nin işini bugün bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, 3 milyondan 2 milyon Euro'ya indirdiği bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.Bu arada Burundili ön libero ile ilgilenen Avrupa'dan 2 takımın transferden çekilmesi sarıkırmızılıların elini güçlendirdi.