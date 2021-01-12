Youssouf için kritik gün!

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor’a Burundili orta saha için son teklifini iletecek ve bu transferi bitirmeye çalışacak
Giriş Tarihi: 12.1.2021ABONE OL
Sezon başında aldığı Etebo'dan memnun kalmayan Galatasaray, ön libero transferi için Youssouf Ndayishimiye'nin işini bugün bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, 3 milyondan 2 milyon Euro'ya indirdiği bonservis pazarlığında son aşamaya geldi. Türkiye Kupası'nda Malatya'yakonuk olacak Galatasaray, YoussoufNdayishimiye için burada son kezmasaya oturacak ve transferi bitirmeyeçalışacak. Bu arada Burundili ön libero ile ilgilenen Avrupa'dan 2 takımın transferden çekilmesi sarıkırmızılıların elini güçlendirdi.