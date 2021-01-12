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Youssouf için kritik gün!

, Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı ’a Burundili orta saha için son teklifini iletecek ve bu transferi bitirmeye çalışacak

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Youssouf için kritik gün!
Sezon başında aldığı Etebo'dan memnun kalmayan Galatasaray, ön libero transferi için Youssouf Ndayishimiye'nin işini bugün bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, 3 milyondan 2 milyon Euro'ya indirdiği bonservis pazarlığında son aşamaya geldi. Türkiye Kupası'nda Malatya'ya konuk olacak Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye için burada son kez masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak. Bu arada Burundili ön libero ile ilgilenen Avrupa'dan 2 takımın transferden çekilmesi sarıkırmızılıların elini güçlendirdi.

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Youssouf için kritik gün!
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