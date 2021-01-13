750 bin Euro’luk gümüş!

Alanya karşılaşmasında takımını öne geçirdi, Erzurum'da 1 gol ve 1 asistle zafere koştuSezon başında kadroya katılan Sinan Gümüş'ün alınması kararında sportif direktör Emre Belözoğlu'na kadar eleştiriler gelmişti.Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık oynayan ve Genoa'dan bonservisi alınarak kadroya kazandırılanSinan Gümüş takıma katkısı ile de öne çıktı. Yaşadığı Kovid-19 olayının ardından kısa sürede toparlanan Sinan, katkı vermeye başladı.ERZURUM'DA oyundan alınmasına tepki gösteren oyuncuyu hocası Erol Bulut yanına çağırdı. Saha kenarındaki kısa konuşmada Bulut, oyuncusunu değiştirmesinin sebeplerini anlatınca Sinan Gümüş de yelkenleri suya indirdi.Stuttgart altyapısında başlayan kariyerinde Sinan 2 sezon da Alman ekibinin U21 takımında oynayıp 27 gol buldu. Sonrasında G.Saray'ın yolunu tutan oyuncu 5 sezonda 33 kez ağları sarsarken ardından bedelsiz olarak Genoa'ya transfer oldu. Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren Sinan Gümüş sonra da F.Bahçe ile anlaştı.