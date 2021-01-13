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750 bin Euro’luk gümüş!

Transferi aşamasında çıkan tüm çatlak sesler, Sinan Gümüş’ün son iki haftadaki performansı ile ortadan kalktı. ’nun çabası ile takıma katılan 26 yaşındaki oyuncunun yıllık maliyeti ise sadece 750 bin Euro (6.8 milyon TL)!

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
750 bin Euro’luk gümüş!
Alanya karşılaşmasında takımını öne geçirdi, Erzurum'da 1 gol ve 1 asistle zafere koştu
Sezon başında kadroya katılan Sinan Gümüş'ün alınması kararında sportif direktör Emre Belözoğlu'na kadar eleştiriler gelmişti. Ancak zaman, Sinan'ı takıma kazandıranları haklı çıkardı. Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık oynayan ve Genoa'dan bonservisi alınarak kadroya kazandırılan (Yıllık maliyeti 750 bin Euro) Sinan Gümüş takıma katkısı ile de öne çıktı. Yaşadığı Kovid-19 olayının ardından kısa sürede toparlanan Sinan, katkı vermeye başladı. Alanya maçında 1 gol atan, Erzurum'da ise 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan oyuncu, son iki maçın kahramanı oldu.

BULUT'LA GÖRÜŞTÜ
ERZURUM'DA oyundan alınmasına tepki gösteren oyuncuyu hocası Erol Bulut yanına çağırdı. Saha kenarındaki kısa konuşmada Bulut, oyuncusunu değiştirmesinin sebeplerini anlatınca Sinan Gümüş de yelkenleri suya indirdi. F.Bahçe Teknik Direktörü Bulut'un kupadaki Kasımpaşa ve ligdeki Ankaragücü maçlarında 26 yaşındaki futbolcuyu kullanmak için oyundan aldığı öğrenildi.

Stuttgart altyapısında başlayan kariyerinde Sinan 2 sezon da Alman ekibinin U21 takımında oynayıp 27 gol buldu. Sonrasında G.Saray'ın yolunu tutan oyuncu 5 sezonda 33 kez ağları sarsarken ardından bedelsiz olarak Genoa'ya transfer oldu. Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren Sinan Gümüş sonra da F.Bahçe ile anlaştı.

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750 bin Euro’luk gümüş!
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