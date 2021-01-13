750 bin Euro’luk gümüş!

Transferi aşamasında çıkan tüm çatlak sesler, Sinan Gümüş’ün son iki haftadaki performansı ile ortadan kalktı. Emre Belözoğlu’nun çabası ile takıma katılan 26 yaşındaki oyuncunun yıllık maliyeti ise sadece 750 bin Euro (6.8 milyon TL)!
Alanya karşılaşmasında takımını öne geçirdi, Erzurum'da 1 gol ve 1 asistle zafere koştu
Sezon başında kadroya katılan Sinan Gümüş'ün alınması kararında sportif direktör Emre Belözoğlu'na kadar eleştiriler gelmişti. Ancak zaman, Sinan'ıtakıma kazandıranlarıhaklı çıkardı. Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık oynayan ve Genoa'dan bonservisi alınarak kadroya kazandırılan (Yıllıkmaliyeti750 binEuro) Sinan Gümüş takıma katkısı ile de öne çıktı. Yaşadığı Kovid-19 olayının ardından kısa sürede toparlanan Sinan, katkı vermeye başladı. Alanya maçında 1gol atan, Erzurum'da ise 1 golve 1 asistle yıldızlaşan oyuncu,son iki maçın kahramanıoldu.
BULUT'LA GÖRÜŞTÜ
ERZURUM'DA oyundan alınmasına tepki gösteren oyuncuyu hocası Erol Bulut yanına çağırdı. Saha kenarındaki kısa konuşmada Bulut, oyuncusunu değiştirmesinin sebeplerini anlatınca Sinan Gümüş de yelkenleri suya indirdi. F.Bahçe Teknik DirektörüBulut'un kupadaki Kasımpaşa ve ligdekiAnkaragücü maçlarında 26yaşındaki futbolcuyu kullanmakiçin oyundan aldığı öğrenildi.
Stuttgart altyapısında başlayan kariyerinde Sinan 2 sezon da Alman ekibinin U21 takımında oynayıp 27 gol buldu. Sonrasında G.Saray'ın yolunu tutan oyuncu 5 sezonda 33 kez ağları sarsarken ardından bedelsiz olarak Genoa'ya transfer oldu. Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren Sinan Gümüş sonra da F.Bahçe ile anlaştı.