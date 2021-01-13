Başa dert oldu

Beşiktaş'ın transferde bir numaralı santrfor hedefi Mario Mandzukic konusunun34 yaşındaki oyuncu bazı isteklerinden geri adım attı.Ancak oyuncu ile anlaşılamayan tek nokta maç başı teklif edilen 20 bin Euro'nun garanti ücrete eklenmesi. Yönetimde de Hırvat golcü için fikir ayrılığı yaşanıyor. Maliyetinin çok yüksek olacağını düşünen bazı yöneticiler, oyuncunun 9 aydır sahaya ayak basmaması nedeniyle Kenan Karaman'ın daha doğru tercih olacağını dillendirmeye başladı. Bir kısım ise yıldız futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle takıma çok şey katacağına inanıyor.