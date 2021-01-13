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Başa dert oldu

Maliyetinin yüksek olacağını düşünen bazı yöneticiler, oyuncunun 9 aydır sahaya ayak basmamasının da sorun yaratacağı düşüncesinde

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Başa dert oldu
Beşiktaş'ın transferde bir numaralı santrfor hedefi Mario Mandzukic konusunun bu hafta olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. 34 yaşındaki oyuncu bazı isteklerinden geri adım attı. İmza parası istemezken, 6 ay süreli sözleşmeyi de kabul etti. Ancak oyuncu ile anlaşılamayan tek nokta maç başı teklif edilen 20 bin Euro'nun garanti ücrete eklenmesi. Yönetimde de Hırvat golcü için fikir ayrılığı yaşanıyor. Maliyetinin çok yüksek olacağını düşünen bazı yöneticiler, oyuncunun 9 aydır sahaya ayak basmaması nedeniyle Kenan Karaman'ın daha doğru tercih olacağını dillendirmeye başladı. Bir kısım ise yıldız futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle takıma çok şey katacağına inanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi tüm fikirleri dinleyip son sözü sözleyecek.

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Başa dert oldu
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