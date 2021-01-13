Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha

BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha

Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 13 puan toplayarak ligin dibine demir adan , listesinde olan futbolcuları transfer etmeye başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 22:47 ABONE OL
BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aatif Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo transferlerini açıkladı.

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 13 puan toplayarak ligin dibine demir adan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, listesinde olan futbolcuları transfer etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ten Brahim Darri ile anlaşan mavi beyazlılar, ardından Polonya'nın Radov takımında forma giyen kaleci Jakup Szumski ile sözleşme imzaladı.

Transferde hareketli günler yaşayan BB Erzurumspor'da bugün akşam saatlerinde 3 transfer daha tamamlandı. Erzurum ekibi, Fatih Karagümrük'ten Aatif Chahechouhe, son olarak Trabzonspor'da oynayan Manuel da Costa ve Belçika'nın Cercle Brugge takımında ter döken Johanna Omolo ile anlaşıldığını açıklandı. Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Brahim Darri, Jakup Szumski, Aat,f Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo, Erzurumsporumuza hayırlı olsun" denildi.

3 FUTBOLCU GİTTİ, 2'SİNİN DURUMU BELİRSİZ
Öte yandan BB Erzurumspor'da ayrılıklar da devam ediyor. Sissoko'nun tek taraflı sözleşmesini feshetmesinin ardından yönetimle anlaşan kaptan İbrahim Akdağ kulüpten ayrılan ikinci isim oldu. Yönetimle anlaşarak ayrılan Kaan Kanak ise Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı.
Mavi beyazlı kulüp yönetimin, kaleci Farnolle'den kulüp bulmasını isterken, bir süreden beri kadroya alınmayan Hamroun'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İstanbul'da kritik gelişme! Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs risk haritası açıklaması geldi
Altın fiyatları sert düşüş gösterdi: İşte altın için altın strateji!
Son dakika haberi: Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su boşandı! Güzel oyuncu Hayal Kahraman Özalp 11 yıllık evliliği bitti!
Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi burada!
Neslihan Atagül'den kötü haber! Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri...Yasaklar ne zaman bitecek?
SON DAKİKA | İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı...
Son dakika haberleri: Koronaya yakalanan Songül Öden'den açıklama geldi: Eşim ile birilikte tedavi gördüğümüz hastaneden...
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Yasaklar kalkacak mı?
Meteoroloji'den beklenen kar yağışı için SON DAKİKA uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA