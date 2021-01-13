Edgar’a vize yok

Trabzonspor yönetimi, Portekizli stoper Edgar İe hakkındaki kararını verdi.Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Edgar, bu sezon ise performansı ile beğeni topladı. Daha önce Fransa'da Lille ve Nantes formaları da giyen 26 yaşındaki stoper için Saint-Etienne devreye girerken, 3 milyon Euro'luk teklifle masaya oturmak istedi.ANCAK bordo-mavili yönetim, oyuncuyu devre arasında satmayı düşünmezken, pazarlık için Trabzon'a gelen menajere deyanıtı verildi. Öte yandan Trabzonspor, kadro dışı bıraktığı Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini ve25 yaşındaki kanat forvet, geçen sezonun devre arasında bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.