Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Edgar’a vize yok

Edgar’a vize yok

Fransız -Etienne, 3 milyon Euro’luk teklifle kapıyı çalarken yönetim, “Sezon sonu görüşelim” diyerek bu sezonu tamamlama kararı aldı

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Edgar’a vize yok
Trabzonspor yönetimi, Portekizli stoper Edgar İe hakkındaki kararını verdi. Fransız ekibi Saint- Etienne'in ısrarla kadrosuna katmak istediği oyuncuyu bordo- mavililer, kesinlikle satmama görüşünde birleşti. Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Edgar, bu sezon ise performansı ile beğeni topladı. Daha önce Fransa'da Lille ve Nantes formaları da giyen 26 yaşındaki stoper için Saint-Etienne devreye girerken, 3 milyon Euro'luk teklifle masaya oturmak istedi.

BİLAL'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
ANCAK bordo-mavili yönetim, oyuncuyu devre arasında satmayı düşünmezken, pazarlık için Trabzon'a gelen menajere de "Sezon sonu görüşelim" yanıtı verildi. Öte yandan Trabzonspor, kadro dışı bıraktığı Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini ve oyuncuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini açıkladı. 25 yaşındaki kanat forvet, geçen sezonun devre arasında bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları sert düşüş gösterdi: İşte altın için altın strateji!
Son dakika haberi: İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler tam listesi yayında!
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!
Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı! İşte evliliğin bitme sebebi...
Son dakika: ABD'de şok iddia! FBI, 'Savaş hazırlığı' uyarısında bulunmuş
Bakan Selçuk’tan uzaktan ve yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika...Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
Covid-19'dan farklı bir salgın daha ortaya çıktı! Ölüm oranı %75!
ARKADAŞINA GÖNDER
Edgar’a vize yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA