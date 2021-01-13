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Hosseini’ye 4 teklif

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Hosseini’ye 4 teklif
Trabzon'da İranlı savunmacı Majid Hosseini'ye transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda Trabzon ile sözleşmesi bitecek olan başarılı savunma oyuncusuna İtalya'dan Sampdoria, Süper Lig'den Denizlispor, Konyaspor, Erzurumspor ve Malatyaspor'un teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği futbolcuya transfer izni verilmezken, yönetim kontratı bitecek olan oyuncu ile sözleşme uzatmak istiyor.

'HEMEN PES ETMEM'
Trabzonspor'da bu sezon Edgar İe ve Vitor Hugo'nun gölgesinde kalan Hüseyin Türkmen'in takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Birçok kulübün transfer teklifinde bulunduğu ve bir dönem bunları değerlendirdiğini belirtilen 23 yaşındaki stoper, "Kalıp savaşacağım" diyerek ayrılma fikrinden vazgeçti ve "Hemen pes edecek değilim. Trabzonsporluyum ve takım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Hosseini’ye 4 teklif
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