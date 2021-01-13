Kontratım mayısa kadar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından ilginç ifadeler kullandı. Turu geçtikleri için mutlu olduğunu belirten deneyimli teknik adam,yorumunu yapıp, transferle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı: "Benim kimseyle bir görüşmem olmadı transfer için. Ben malumu ilan ettim. Transfer ayı, herkes yazarken, her yerde konuşulurken bir şey yok, ben söylerken mi var? Doğrusu bu. Konular çok uzun.Çok derin bir yalnızlık hissettim bugün (dün). Benim kişilere, gruplara değil, G.Saray'a sözüm var.Youssouf Ndayishimiye için G.Saray, Yeni Malatya ile masaya otururken F.Bahçe de devreye girdi. Yeni Malatya, 3 milyon Euro istediği ön libero için indirime gidip 2 milyon Euro talep ederken G.Saray ise 1 milyon Euro ve takasta bir oyuncu teklifi ile masaya oturdu. Ancak F.Bahçe'nin talip olması ile birlikte 22 yaşındaki oyuncu için iki kulüp de yarışa girdi.