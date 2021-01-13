Onyekuru’da fark 2 milyon Euro

Monaco, Nijeryalı oyuncu için 1 milyon Euro kiralama bedeli artı 5 milyon Euro satın alma opsiyonu istedi, Aslan 1+3 milyon Euro önerdi
Giriş Tarihi: 13.1.2021ABONE OL
Üçüncü kez G.Saray'a dönmeye hazırlanan Henry Onyekuru rötar yaptı. 7 milyon Euro bonservisisteyen Monaco, pazarlıklarsonucunda 1 milyon Euro kiralamabedeli ve 5 milyon Euro zorunlusatın alma opsiyonuna indi. 1 milyon Euro ara transfer bütçesine sahip Galatasaray cephesi bu parayı kiralama bedeli olarak Monaco'ya ödemeyi kabul etti ancak satın alma opsiyonuna 3 milyon Euro yazılmasını istedi. Taraflar arasında 2 milyon Euro fark yüzünden görüşmeler uzadı. Onyekuru iki kulüpanlaşır anlaşmaz İstanbul'a gelecek. 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen cazip teklifi G.Saray'ı tercih ettiği için reddetti.