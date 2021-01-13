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Onyekuru’da fark 2 milyon Euro

, Nijeryalı oyuncu için 1 milyon Euro kiralama bedeli artı 5 milyon Euro satın alma opsiyonu istedi, Aslan 1+3 milyon Euro önerdi

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Onyekuru’da fark 2 milyon Euro
Üçüncü kez G.Saray'a dönmeye hazırlanan Henry Onyekuru rötar yaptı. 7 milyon Euro bonservis isteyen Monaco, pazarlıklar sonucunda 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuna indi. 1 milyon Euro ara transfer bütçesine sahip Galatasaray cephesi bu parayı kiralama bedeli olarak Monaco'ya ödemeyi kabul etti ancak satın alma opsiyonuna 3 milyon Euro yazılmasını istedi. Taraflar arasında 2 milyon Euro fark yüzünden görüşmeler uzadı. Onyekuru iki kulüp anlaşır anlaşmaz İstanbul'a gelecek. 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen cazip teklifi G.Saray'ı tercih ettiği için reddetti.

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Onyekuru’da fark 2 milyon Euro
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