Onyekuru’da fark 2 milyon Euro

Üçüncü kez G.Saray'a dönmeye hazırlanan Henry Onyekuru rötar yaptı.1 milyon Euro ara transfer bütçesine sahip Galatasaray cephesi bu parayı kiralama bedeli olarak Monaco'ya ödemeyi kabul etti ancak satın alma opsiyonuna 3 milyon Euro yazılmasını istedi. Taraflar arasında 2 milyon Euro fark yüzünden görüşmeler uzadı.23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen cazip teklifi G.Saray'ı tercih ettiği için reddetti.