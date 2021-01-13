Son dakika: Arsenal ve Chelsea'nin Ali Akman'la ilgilendiği bildirildi

Son dakika haberi: Bursaspor'un 18 yaşındaki genç golcüsü Ali Akman, bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor. 2 İngiliz kulübü Arsenal ve Chelsea de Ali Akman'ı izleyenler ve ilgilenenler arasında yer aldığı iddia edildi.
Daily Mail, Arsenal ve Chelsea'nin, Ali Akman'la ilgilendiğini açıkladı. 16 maçta 9 gol atan genç golcü bu sene Bursaspor'un yükünü taşıyor. Bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ali Akman'ın transfer olup olmayacağı merak konusu. Bursapor'un Ali Akman için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.
ARSENAL VE CHELSEA İÇİN İYİ BİR YATIRIM OLABİLİR
Ali Akman için yaklaşık olarak 3 milyon sterlin teklifi yapılabileceği iddialar arasında. Ali Akman'ın ileriye dönük bir oyuncu olması açısından Arsenal ve Chelsea için de iyi bir yatırım olacağı ifade edildi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard zaten hücumda önemli ve deneyimli isimlere sahip. Bu yüzden Ali Akman ileriye dönük iyi bir yatırım olabilir.
Türkiye'de de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Ali Akman'la ilgilendiği iddia edilmişti.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21'in de milli forveti Ali Akman'ı takip eden Premier Lig takımları arasında yer alıyor. Bursaspor A takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa'nın elit takımlarının dikkatini çekti. Nitekim Red Bull Salzburg ve Galatasaray, Aralık ayında genç isimle anlaşma yapmaya çalıştı."
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