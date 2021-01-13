Son dakika: Arsenal ve Chelsea'nin Ali Akman'la ilgilendiği bildirildi

ARSENAL VE CHELSEA İÇİN İYİ BİR YATIRIM OLABİLİR

Ali Akman için yaklaşık olarak 3 milyon sterlin teklifi yapılabileceği iddialar arasında. Ali Akman'ın ileriye dönük bir oyuncu olması açısından Arsenal ve Chelsea için de iyi bir yatırım olacağı ifade edildi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard zaten hücumda önemli ve deneyimli isimlere sahip. Bu yüzden Ali Akman ileriye dönük iyi bir yatırım olabilir.

Türkiye'de de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Ali Akman'la ilgilendiği iddia edilmişti.