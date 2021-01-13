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Yeni kur sorunu!

Sezon başında 8.3 TL’ye sabitlenen Euro’nun devre arasında ise 9’a sabitlenmesi limit sıkıntısına yol açtı. Kulüpler, Euro kurunda sezon başına dönülmesini istiyor

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Yeni kur sorunu!
TFF'nin devre arası limitlerini açıklamasının ardından kulüpler yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Sezon başında Euro'yu 8.3 TL'den sabitleyen TFF, devre arası limit hesaplamalarını yaparken Euro'yu 9'a sabitledi. Bu durum birçok kulübün limitinin beklenenden az çıkmasına yol açtı. Artıda olmayı bekleyen kulüplerin limiti sıfıra inerken bütçesini dengede tuttuğunu düşünenler ise eksiye düştü. İşte bu mağduriyet dolayısıyla Kulüpler Birliği, TFF'nin kapısını çaldı. Bugün TFF ile Kulüpler Birliği yetkilileri bir araya gelecek. Kulüpler, bundan sonra her sezonun başında belirlenen kur sabitlemesinin sezon ortasında değiştirilmemesi için de talepte bulunacak.

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EURO'NUN 9 TL'ye sabitlenmesi sürprizinin ardından Fenerbahçe'de ciddi sapma oldu. 10-15 milyon TL arasında artıda olmayı bekleyen sarı-lacivertlilerde, sabit Euro 9'dan hesaplanınca limit neredeyse sıfır çıktı. Galatasaray'ın ise 5 milyon TL civarında artıda çıkmayı beklediği limitlerde sıfırın altına düştüğü gelen bilgiler arasında.

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Yeni kur sorunu!
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