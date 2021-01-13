Yeni kur sorunu!

TFF'nin devre arası limitlerini açıklamasının ardından kulüpler yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı.Bu durum birçok kulübün limitinin beklenenden az çıkmasına yol açtı. Artıda olmayı bekleyen kulüplerin limiti sıfıra inerken bütçesini dengede tuttuğunu düşünenler ise eksiye düştü. İşte bu mağduriyet dolayısıyla Kulüpler Birliği, TFF'nin kapısını çaldı.Kulüpler, bundan sonra her sezonun başında belirlenen kur sabitlemesinin sezon ortasında değiştirilmemesi için de talepte bulunacak.EURO'NUN 9 TL'ye sabitlenmesi sürprizinin ardından Fenerbahçe'de ciddi sapma oldu. 10-15 milyon TL arasında artıda olmayı bekleyen sarı-lacivertlilerde, sabit Euro 9'dan hesaplanınca limit neredeyse sıfır çıktı. Galatasaray'ın ise 5 milyon TL civarında artıda çıkmayı beklediği limitlerde sıfırın altına düştüğü gelen bilgiler arasında.