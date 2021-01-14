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Attila Szalai’de işlem tamam

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Attila Szalai’de işlem tamam
Fenerbahçe, Apollon Limassol'da forma giyen Attila Szalai'yi kadrosuna kattı. Bir süredir Macar stoperle ilgilenen Kanarya, hem 1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu hem de kulübüyle el sıkıştı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibine bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek. Macaristan Milli Takımı'nda da şans bulan ve iki ayağını da kullanabilen Szalai, stoperin yanında sol bekte de oynayabiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un da çok istediği futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinin ardından da 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerin, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la da yollarını ayırması ön görülüyor.

F.BAHÇE'YI TAKİBE ALDI
FENERBAHÇELI taraftarların imza atması için gün saydığı Mesut Özil, yine gündeme oturacak bir hareket yaptı. 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız futbolcu, resmi İnstagram hesabından Fenerbahçe Beko'yu takibe aldı. Mesut'un bu hamlesi, sosyal medyada bu transferin artık kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

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Attila Szalai’de işlem tamam
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