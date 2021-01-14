Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri C planı Koita

C planı Koita

Siyah-beyazlılar, sezon başında almayı çok istediği Gineli oyuncu için 1 milyon Euro bonservis istenince geri adım atmış ancak transfer defterini kapatmamıştı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
C planı Koita
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan Mario Mandzukic için görüşmeler yaparken diğer yandan Kenan Karaman transferinde girişimlere başladı. Siyah-beyazlıların listede C planı olarak yer verdiği Fode Koita ise Kartal'ın transfer gündemini, taraftarlar gibi heyecanla takip ediyor. Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Koita, Kasımpaşa'dan bonservisi konusunda anlayış bekliyor. Lacivert-beyazlılar, oyuncusu için 1 milyon Euro'ya yakın bonservis talebinde bulunmuş ancak Beşiktaş bu ücretleri veremeyeceğini iletmişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ın Mandzukic yada Kenan transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde kendisiyle temasa geçileceğini umuyor.

5 MADDEDE TANIYALIM
1. Koita, Fransa U21 Milli Takımı formasını 2 kez, Gine A Milli Takımı formasını 4 kez giymeyi başardı. 2. Santrfor pozisyonu dışında sağ ve sol kanatta da sıkça görev yaptı. 3. Kasımpaşa forması altında 108 maçta 31 gol attı ve 11 gol pası verdi. 4. Bu sezon sakatıklar yüzünden 10 maçı kaçıran Koita, geçtiğimiz sezon da 13 karşılaşmada oynayamadı. 5. Kasımpaşa ile Beşiktaş'a 4 gol, 2 asist, Galatasaray ve Trabzonspor'a 1 gol, Fenerbahçe'ye karşı da 1 asistlik performans sergiledi.

ATAKAN KİRALANIYOR
BEŞİKTAŞ, sezon başında Altınordu'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Atakan Üner'i daha fazla süre alması için kiralama kararı aldı. Oyuncuya Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'dan teklif olduğu öğrenildi. Beşiktaş ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sağ kanat, bu sezon 4 resmi karşılaşmada forma şansı buldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Neslihan Atagül'den kötü haber! Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı
Son dakika haberi: Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su boşandı! Güzel oyuncu Hayal Kahraman Özalp 11 yıllık evliliği bitti!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri...Yasaklar ne zaman bitecek?
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması: Ben buna teknolojik faşizm diyorum
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ilişkisine yakın dostları İbrahim Büyükak'tan ilk yorum!
Son dakika haberi: Hadise koronavirüsü yendi ama bu kez de... Şarkıcı Hadise hastalığını ilk kez açıkladı!
Afili Aşk'ta yengesiydi! Uğur Uzunel'in eski rol arkadaşı Beril Pozam ile aşk yaşadığı ortaya çıktı
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
6 gündür aranıyordu Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu!
ARKADAŞINA GÖNDER
C planı Koita
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA