C planı Koita

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan MarioMandzukic için görüşmeler yaparken diğer yandan KenanKaraman transferinde girişimlere başladı. Siyah-beyazlıların listede C planı olarakyer verdiği Fode Koita ise Kartal'ın transfer gündemini, taraftarlar gibi heyecanla takip ediyor. Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Koita, Kasımpaşa'dan bonservisi konusunda anlayış bekliyor. Lacivert-beyazlılar, oyuncusu için 1 milyon Euro'ya yakın bonservis talebinde bulunmuş ancak Beşiktaş bu ücretleri veremeyeceğini iletmişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan30 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ın Mandzukic yada Kenan transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde kendisiyle temasa geçileceğini umuyor.
5 MADDEDE TANIYALIM
1. Koita, Fransa U21 Milli Takımı formasını 2 kez, Gine A Milli Takımı formasını 4 kez giymeyi başardı. 2. Santrfor pozisyonu dışında sağ ve sol kanatta da sıkça görev yaptı. 3. Kasımpaşa forması altında 108 maçta 31 gol attı ve 11 gol pası verdi. 4. Bu sezon sakatıklar yüzünden 10 maçı kaçıran Koita, geçtiğimiz sezon da 13 karşılaşmada oynayamadı. 5. Kasımpaşa ile Beşiktaş'a 4 gol, 2 asist, Galatasaray ve Trabzonspor'a 1 gol, Fenerbahçe'ye karşı da 1 asistlik performans sergiledi.
ATAKAN KİRALANIYOR BEŞİKTAŞ, sezon başında Altınordu'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Atakan Üner'i daha fazla süre alması için kiralama kararı aldı. Oyuncuya Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'dan teklif olduğu öğrenildi. Beşiktaş ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sağ kanat, bu sezon 4 resmi karşılaşmada forma şansı buldu.