C planı Koita

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandaniçin görüşmeler yaparken diğer yandantransferinde girişimlere başladı.ise Kartal'ın transfer gündemini, taraftarlar gibi heyecanla takip ediyor. Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Koita, Kasımpaşa'dan bonservisi konusunda anlayış bekliyor. Lacivert-beyazlılar, oyuncusu için 1 milyon Euro'ya yakın bonservis talebinde bulunmuş ancak Beşiktaş bu ücretleri veremeyeceğini iletmişti.Beşiktaş'ın Mandzukic yada Kenan transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde kendisiyle temasa geçileceğini umuyor.1. Koita, Fransa U21 Milli Takımı formasını 2 kez, Gine A Milli Takımı formasını 4 kez giymeyi başardı. 2. Santrfor pozisyonu dışında sağ ve sol kanatta da sıkça görev yaptı. 3. Kasımpaşa forması altında 108 maçta 31 gol attı ve 11 gol pası verdi. 4. Bu sezon sakatıklar yüzünden 10 maçı kaçıran Koita, geçtiğimiz sezon da 13 karşılaşmada oynayamadı. 5. Kasımpaşa ile Beşiktaş'a 4 gol, 2 asist, Galatasaray ve Trabzonspor'a 1 gol, Fenerbahçe'ye karşı da 1 asistlik performans sergiledi.sezon başında Altınordu'dan bonservisiyle kadrosuna kattığıdaha fazla süre alması için kiralama kararı aldı. Oyuncuyaveteklif olduğu öğrenildi. Beşiktaş ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sağ kanat, bu sezon 4 resmi karşılaşmada forma şansı buldu.