Enzo Perez gemileri yaktı

Trabzonspor'un transferi için yaklaşık bir aydır uğraştığı 34 yaşındaki ön liberoile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önceKulübüyle ilgili bonservis sorununu kendisi çözmeye çalışan tecrübeli futbolcu, River Plate yetkililerine takımdan ayrılmak istediğini ve Trabzonspor'un teklifini kabul edeceğini söyledi.River Plate'in, oyuncunun ısrarı üzerine geri adım attığı da öğrenildi. Sosa'dan da olumlu referans alan Perez'in, Trabzonspor ile görüşmeleri yaptığı ve prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Bordo-mavililer, yıldız oyuncuyaTRABZONSPOR, bu sezon Kasımpaşa'da önemli işlere imza atan eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği 28 yaşındaki sol kanadın transferinde önemli mesafe kat edildi. Devre arasında Hüseyin Türkmen'i kiralamak isteyen Kasımpaşa'nın, Yusuf Erdoğan'ı vermeye sıcak olmadığı ancak oyuncunun ve Trabzonspor'un ısrarı karşısında kararın yeniden değerlendirileceği ifade edildi.