Mostafa Mohamed’e kaynak aranıyor

Falcao ile yollarını ayırmaya çalışan Galatasaray, Diagne'ye de kulüp arıyor. Sarı-kırmızılılar bu iki oyuncunun yerine düşündüğü Mostafa Mohamed için ise girişimlerini sürdürüyor. Mısır ekibi Zamalek, bonservisini 10 milyon Euro olarak belirlediği Mohamediçin 5 milyon Euro'ya kadar düştü. Şu an 1 milyon Euro bütçesi olan sarı-kırmızılılar, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorladı ancak sonuç alamadı. 23 yaşındaki forvetle Saint-Etienne de ilgileniyor veZamalek, Mohamed'i kiralamaya soğuk bakıyor