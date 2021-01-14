Mostafa Mohamed’e kaynak aranıyor

Falcao ile yollarını ayırmaya çalışan Galatasaray, Diagne'ye de kulüp arıyor. Sarı-kırmızılılar bu iki oyuncunun yerine düşündüğü Mostafa Mohamed için ise girişimlerini sürdürüyor. Mısır ekibi Zamalek, bonservisini 10 milyon Euro olarak belirlediğiŞu an 1 milyon Euro bütçesi olan sarı-kırmızılılar, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorladı ancak sonuç alamadı.