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’e kaynak aranıyor

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Mostafa Mohamed’e kaynak aranıyor
Falcao ile yollarını ayırmaya çalışan Galatasaray, Diagne'ye de kulüp arıyor. Sarı-kırmızılılar bu iki oyuncunun yerine düşündüğü Mostafa Mohamed için ise girişimlerini sürdürüyor. Mısır ekibi Zamalek, bonservisini 10 milyon Euro olarak belirlediği Mohamed için 5 milyon Euro'ya kadar düştü. Şu an 1 milyon Euro bütçesi olan sarı-kırmızılılar, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorladı ancak sonuç alamadı. 23 yaşındaki forvetle Saint-Etienne de ilgileniyor ve Zamalek, Mohamed'i kiralamaya soğuk bakıyor

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Mostafa Mohamed’e kaynak aranıyor
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