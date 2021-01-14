Perotti ile bağlar kopabilir

Fenerbahçe, transferin son günü Roma'dan alınan Diego Perotti ile yol ayrımına geldi. 4 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atarak taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli yıldız,O günden bu yana tedavisi devam eden Perotti'nin diz bağının kopma noktasına geldiği ve ameliyat masasına yatacağı açıklandı.YAPTIĞI sohbet toplantısında bu konuya da değinen sportif direktör Emre Belözoğlu, şunları söyledi: "Dizindeki bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik.Ameliyat olması durumunda oturup hem kendisiyle hem de menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Kendi maaşının çok altında bir paraya oynuyor. Oyuncuyu değersizleştiremeyiz."MESUT Özil'in transfer sürecini de değerlendiren Emre Belözoğlu, "Bu olaya pozitif bakıyorum ama kolay görmüyorum. Hangi takımda oynarsa oynasın 2 maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın" dedi.