Perotti ile bağlar kopabilir

32 yaşındaki oyuncunun durumunun istedikleri gibi gitmediğini belirten Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, “Ameliyat olması durumunda oturup hem kendisiyle hem de menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız” dedi
Fenerbahçe, transferin son günü Roma'dan alınan Diego Perotti ile yol ayrımına geldi. 4 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atarak taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli yıldız, 29 Kasım'da Beşiktaşile oynanan 10. haftamücadelesinin 37.dakikasında sakatlanmışve maça devamedememişti. O günden bu yana tedavisi devam eden Perotti'nin diz bağının kopma noktasına geldiği ve ameliyat masasına yatacağı açıklandı.
NE YAZIK Kİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL
YAPTIĞI sohbet toplantısında bu konuya da değinen sportif direktör Emre Belözoğlu, şunları söyledi: "Dizindeki bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Süreç ne yazık ki tamne onun ne bizim istediğimizgibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda oturup hem kendisiyle hem de menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Kendi maaşının çok altında bir paraya oynuyor. Oyuncuyu değersizleştiremeyiz."
MESUT BİZE YAKIN!
MESUT Özil'in transfer sürecini de değerlendiren Emre Belözoğlu, "Bu olaya pozitif bakıyorum ama kolay görmüyorum. Hangi takımda oynarsa oynasın 2 maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın" dedi.