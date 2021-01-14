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Son dakika: - derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika... 'in 19. haftasında oynanacak - derbisinin hakemi açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin, ezeli rakibini 17 Ocak Pazar günü ağırlayacağı müsabakada deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak. Ligde 35 puanlı Beşiktaş lider, 33 puanlı Galatasaray ise üçüncü sırada yer alıyor.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 13:02 Son Güncelleme: 14.1.2021 13:26 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.

ZİRVEDE DEV DERBİ

Süper Lig'in 19. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Sergen Yalçın yönetiminde 35 puan toplayarak zirvede yer alan Beşiktaş, Fatih Terim'in liderliğinde 33 puan alan ve ligde Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alan Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

15 Ocak

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16 Ocak Cumartesi

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

17 Ocak Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

18 Ocak Pazartesi

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

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Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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