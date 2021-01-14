Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.
ZİRVEDE DEV DERBİ
Süper Lig'in 19. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Sergen Yalçın yönetiminde 35 puan toplayarak zirvede yer alan Beşiktaş, Fatih Terim'in liderliğinde 33 puan alan ve ligde Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alan Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
15 Ocak
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
16 Ocak Cumartesi
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
17 Ocak Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır
18 Ocak Pazartesi
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler