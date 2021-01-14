Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan Mario Mandzukic için görüşmeler yaparken diğer yandan Kenan Karaman transferinde girişimlere başladı.
Siyah-beyazlıların listede C planı olarak yer verdiği Fode Koita ise Kartal'ın transfer gündemini, taraftarlar gibi heyecanla takip ediyor.
5 MADDEDE TANIYALIM
1. Koita, Fransa U21 Milli Takımı formasını 2 kez, Gine A Milli Takımı formasını 4 kez giymeyi başardı.
2. Santrfor pozisyonu dışında sağ ve sol kanatta da sıkça görev yaptı.
4. Bu sezon sakatıklar yüzünden 10 maçı kaçıran Koita, geçtiğimiz sezon da 13 karşılaşmada oynayamadı.
5. Kasımpaşa ile Beşiktaş'a 4 gol, 2 asist, Galatasaray ve Trabzonspor'a 1 gol, Fenerbahçe'ye karşı da 1 asistlik performans sergiledi.