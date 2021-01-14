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Transfer haberi: 'in yıldızı resti çekti! ...

Son dakika transfer haberleri... Siyah beyazlı takımda transfer çalışmaları sürüyor. Kartal'ın önceliği forvet ve stoper transferi. Forvet için öncelikli aday golcü ancak alternatifler üzerinde de duruluyor. Beşiktaş, Mandzukic için çalışmalarını sürdürürken, 'in yıldız ismi Beşiktaş için kulübüne rest çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.1.2021 23:51 Son Güncelleme: 15.1.2021 00:07 ABONE OL
Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren , bir yandan için görüşmeler yaparken diğer yandan transferinde girişimlere başladı.

Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...

Siyah-beyazlıların listede C planı olarak yer verdiği Fode Koita ise Kartal'ın transfer gündemini, taraftarlar gibi heyecanla takip ediyor.

Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...

'a gelmeyi çok isteyen Koita, 'dan bonservisi konusunda anlayış bekliyor. Lacivert-beyazlılar, oyuncusu için 1 milyon Euro'ya yakın bonservis talebinde bulunmuş ancak Beşiktaş bu ücretleri veremeyeceğini iletmişti.

Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcü oyuncu, 'ın Mandzukic ya da transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde kendisiyle temasa geçileceğini umuyor.

Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...

5 MADDEDE TANIYALIM

1. Koita, formasını 2 kez, formasını 4 kez giymeyi başardı.

Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...

2. Santrfor pozisyonu dışında sağ ve sol kanatta da sıkça görev yaptı.

Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...

3. forması altında 108 maçta 31 gol attı ve 11 gol pası verdi.

Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...

4. Bu sezon sakatıklar yüzünden 10 maçı kaçıran Koita, geçtiğimiz sezon da 13 karşılaşmada oynayamadı.

Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...

5. ile 'a 4 gol, 2 asist, ve 'a 1 gol, 'ye karşı da 1 asistlik performans sergiledi.

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Transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı resti çekti! Beşiktaş...
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