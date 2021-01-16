Son dakika: "Mostafa Mohamed ceza sahasında Aslan kesilir!"

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Son dakika: " ceza sahasında Aslan kesilir!"

Son dakika transfer haberleri... 'in yeni gözdesi 'i Mısırlı gazeteci, , 'a anlattı. Hava toplarındaki etkisinin yanı sıra 23 yaşındaki santrfor, güçlü fiziğiyle de ceza sahası içinde oldukça aktif. Btolat'ın haberine göre bir Zamalek yöneticisi, " bize Mohamed için 7 milyon dolar önerdi" derken bu bedelin kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu olduğu öğrenildi. İşte transferin detayları...

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 16.1.2021 12:45 Son Güncelleme: 16.1.2021 12:57 ABONE OL
Mostafa Mohamed ceza sahasında Aslan kesilir!

'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan golcü futbolcu 'i, Mısırlı köşe yazarı 'e sorduk. 'A Mostafa hakkında detaylar paylaşan Mısırlı gazeteci, oyuncunun en önemli özelliklerinin güçlü fiziği, hava hakimiyeti ve ceza sahası içerisinde rakiplerine karşı olan üstünlüğü olarak belirtti. Hossam Eldin'in yorumları şöyle:

Mostafa Mohamed ceza sahasında Aslan kesilir!

HAVA TOPLARINDA ÇOK GOL ATAR

Mostafa, seviyesinde çok iyi bir futbolcu. Önemli ayak kalitesine sahip olmasına rağmen asıl güçlü yanı hava toplarında sergiledikleri. Kafa toplarında çok güçlü vuruşlar yapan Mostafa hem Zamalek'te hem de Mısır Olimpik Takımı'nda bu şekilde çok fazla gol attı. , oyuncuyu ceza sahasında topla buluşturursa Mostafa çok fazla gol atabilir.

Mostafa Mohamed ceza sahasında Aslan kesilir!

CEZA SAHASINDA TUTMAK ÇOK ZOR

Mostafa çok güçlü bir fizik yapısına sahip. Onunla bire bir mücadeleye girmek çok zor. Topu aldığı zaman rakibi olan futbolculara karşı fiziği nedeniyle de zorluklar çıkarabiliyor. Onun en dikkat çeken noktalarından biri de ceza sahası içerisinde pozisyonlarda yaptıkları. Topla birlikte ceza sahası içerisinde olduğunda skora önemli katkılar yapacaktır.

Mostafa Mohamed ceza sahasında Aslan kesilir!

BİR DÖNEM SAĞ BEK DE OYNADI

Oyuncunun kariyeriyle ilgili ilginç noktalardan biri de Zamalek altyapısındayken sağ bek pozisyonunda görev yapması. Sonrasında bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve Tanta'ya 2017-2018 sezonunda gönderildi. Ardından da Geish takımına transfer olan Mostafa Mohammed, burada 12 gol atınca Zamalek kendisini geri aldı.

Mostafa Mohamed ceza sahasında Aslan kesilir!

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ AÇIKLADILAR

'in transferini istediği için kulübü Zamalek'ten açıklama var! 23 yaşındaki oyuncu için Saint Ettienne transfer görüşmelerini terk ederken, 'ın yeni bir teklif ile masaya oturduğu açıklandı. basınından Btolat'ın haberine göre bir Zamalek yöneticisi, "G.Saray bize Mohamed için 7 milyon dolar önerdi" derken bu bedelin kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu olduğu öğrenildi. Kulübü ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar kontratı olan oyuncunun Zamalek kariyerinde 51 maçta 19 golü bulunuyor. Öte yandan daha önce kulüp başkanı Mortada Mansour, oyuncuyu Türk takımlarına satmayacağını açıklarken, geçtiğimiz ay Spor Bakanlığı tarafından yolsuzluk gerekçesi ile görevden alınmıştı.

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