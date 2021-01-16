Son dakika: "Mostafa Mohamed ceza sahasında Aslan kesilir!"

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ AÇIKLADILAR

Fatih Terim'in transferini istediği Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek'ten açıklama var! 23 yaşındaki oyuncu için Saint Ettienne transfer görüşmelerini terk ederken, G.Saray'ın yeni bir teklif ile masaya oturduğu açıklandı. Mısır basınından Btolat'ın haberine göre bir Zamalek yöneticisi, "G.Saray bize Mohamed için 7 milyon dolar önerdi" derken bu bedelin kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu olduğu öğrenildi. Kulübü ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar kontratı olan oyuncunun Zamalek kariyerinde 51 maçta 19 golü bulunuyor. Öte yandan daha önce kulüp başkanı Mortada Mansour, oyuncuyu Türk takımlarına satmayacağını açıklarken, geçtiğimiz ay Spor Bakanlığı tarafından yolsuzluk gerekçesi ile görevden alınmıştı.