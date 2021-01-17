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Son dakika: transferini resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberleri... Sezon başında Lemos ve Tisserand'ı kadrosuna katan ancak bu futbolcuların performansından memnun kalmayan Fenerbahçe, stoper bölgesi için 'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 23:08 Son Güncelleme: 17.1.2021 23:44 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Attila Szalai transferini resmen açıkladı!

Sezon başında yaptığı 18 transfer ile takımı komple yenileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin de en hızlı takımı olarak dikkat çekiyor. Sarı lacivertli takım, sezon başında 2 transfer yaptığı stoper bölgesine bir ekleme daha yaptı. Kanarya, Mesut Özil'i İstanbul'a getirirken, Lemos ve Tisserand'ın ardından, Apollon Limassol'dan Attila Szalai'yi kadrosuna kattı.

ATTILA SZALAI KİMDİR?
Attila Szalai 20 Ocak 1998 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi. 22 yaşında olan, babasıyla aynı ismi paylaşan ve babası gibi futbolcu olan Attila Szalai, Macaristan'da Göd, Vac City ve Vasas genç takımlarında forma giydikten sonra 2012 yılında Rapid Wien tarafından antrenmanlara çağırıldı. 1 haftalık deneme sonrası Rapid Wien kulübü oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Rapid Wien ile A takım seviyesinde 2016 yılında bir kez forma şansı bulan futbolcu, 1 Temmuz 2017 tarihinde ülkesinin takımlarından Mezokövesdi ile 3 yıllığına anlaştı. Macaristan liginde Mezokövesdi formasıyla 45 maça çıktı ve 2 gol attı. 2019 yazında Apollon Limassol FC'e transfer olan 1,92 boyundaki stoper, fiziği ve 2 ayağını kullanabilmesiyle ön plana çıktı.

Macaristan Milli Takımı U16, U17, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen Attila Szalai, A takım seviyesinde de Macaristan Milli takımının formasını 8 kez giydi. UEFA Uluslar Ligi B grubunda 03.09.2020 tarihinde oynanan Türkiye - Macaristan maçında da 90 dakika forma giydi.

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Son dakika: Fenerbahçe Attila Szalai transferini resmen açıkladı!
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