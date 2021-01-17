Son dakika: Fenerbahçe Attila Szalai transferini resmen açıkladı!

Sezon başında yaptığı 18 transfer ile takımı komple yenileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin de en hızlı takımı olarak dikkat çekiyor. Sarı lacivertli takım, sezon başında 2 transfer yaptığı stoper bölgesine bir ekleme daha yaptı. Kanarya, Mesut Özil'i İstanbul'a getirirken, Lemos ve Tisserand'ın ardından, Apollon Limassol'dan Attila Szalai'yi kadrosuna kattı.



