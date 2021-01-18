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Son dakika: için 'a gelen 'in ilk sözleri! "Benim için bir rüya"

Son dakika haberi... 'e resmen kavuştu. ekibi ile olan kontratını fesheden Alman yıldız, dün gece geç saatlerde 'a geldi. Sarı-lacivertli kulüp ile transfer görüşmesi yapacak olan Mesut Özil, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Eşi Özil ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelen 32 yaşındaki futbolcuyu sportif direktör ve Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı. Özel uçakla İstanbul'a gelen Mesut Özil'in ilk sözleri ise sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Mesut Özil, "Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor" dedi. İşte Mesut Özil transferine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.1.2021 07:00 Son Güncelleme: 18.1.2021 07:09 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Mesut Özil'in ilk sözleri! Benim için bir rüya

Son dakika haberi... Türkiye'de yılın transfer bombası patladı ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi. Arsenal ile sıkıntılı bir sürecin ardından yollarını ayıran Mesut Özil, dün gece sarı-lacivertli takımla transfer görüşmesi yapmak için eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a adım attı. Mesut Özil'i sportif direktör Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli yöneticilerin yanı sıra çok sayıda gazeteci karşıladı. Mesut Özil'in sağlık kontrollerinin ardından 3.5 yıllık kontrata imza atacağı belirtiliyor.



SON DAKİKA: MESUT ÖZİL FENERBAHÇE İÇİN GELDİ!

Fenerbahçelilerin Mesut Özil heyecanı önce sosyal medyada başladı. Alman yıldız Twitter hesabından profil resmini sarı-lacivert yaptıktan sonra aynı fotoğrafı gönderi olarak da paylaştı. Özil daha sonra ise 67 numaralı formayı giyeceğini ima eden bir paylaşımda daha bulundu.

Fenerbahçe Twitter hesabından resmi görüşmelerin başladığını şu ifadelerle açıkladı: "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor."

SON DAKİKA! Mesut Özil Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte yıldız ismin ilk görüntüleri ve sözleri...

Fenerbahçe'nin dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladığı ve süreci ilerletmek için İstanbul'a getirdiğini bildirdiği Mesut Özil, taraftarları harekete geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Mesut Özil'in uçağını yaklaşık 300 bin kişi canlı izledi.

Özil Ailesi'ni taşıyan özel uçak saat 01.05'te İstanbul'a indi. Eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri karşıladı. Mesut Özil ve ailesi, kendilerini karşılamaya gelenlerle kısa süre sohbet ettikten sonra havalimanından ayrıldı.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLAN MESUT ÖZİL'İN İLK AÇIKLAMALARI...

Heyecanını dile getirerek sözlerine başlayan Mesut, "Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor. Çok heyecanlıyım formayı giymeye. Heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah, Fenerbahçe taraftarından razı olsun. Her zaman beni destekliyorlar. İnşallah teşekkürlerimi sahada onlara sunabilirim" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: DÜNYA FUTBOLUNUN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK YILDIZLARDAN

32 yaşındaki futbolcuyu karşılamak için havaalanına gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise, "Allah izin verirse hep beraber nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız. Mesut Özil, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan birisi. İyi ve güçlü bir takımımız var. Mesut ile büyük kupalar kazanacağız inşallah" diye konuştu.

KARANTİNADA KALACAK!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Londra'da son 4 günü karantinada geçiren deneyimli oyuncu, İngiltere'de iki kez Kovid-19 testi yaptırdı ve ikisinin de sonucu negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın prosedürleri gereği toplam 10 gün karantinada kalması gereken Mesut Özil ve ailesi, İstanbul'da karantinaya devam edecek. Özil Ailesi, 6 gün daha izole bir şekilde sürecin sona ermesini bekleyecek. Yıldız oyuncunun karantina sürecini tamamladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

ÖZEL İMZA TÖRENİ!

Fenerbahçe'nin, yeni transfer Mesut Özil' özel bir imza töreni yapacağı ortaya çıktı. İmza törenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

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Son dakika: Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Mesut Özil'in ilk sözleri! "Benim için bir rüya"
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