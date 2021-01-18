Son dakika: Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Mesut Özil'in ilk sözleri! "Benim için bir rüya"

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLAN MESUT ÖZİL'İN İLK AÇIKLAMALARI...

Heyecanını dile getirerek sözlerine başlayan Mesut, "Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor. Çok heyecanlıyım formayı giymeye. Heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah, Fenerbahçe taraftarından razı olsun. Her zaman beni destekliyorlar. İnşallah teşekkürlerimi sahada onlara sunabilirim" ifadelerini kullandı.