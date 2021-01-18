Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor

'de 20. hafta heyecanı başlıyor

'in 19. haftası bugün oynanacak - ve - maçlarıyla sona erecek. Ligde 20. hafta müsabakaları ise ara vermeden başlayacak. İşte Süper Lig'de 20. haftanın programı...

AA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 09:46 ABONE OL
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın (19 Ocak Salı) oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları şöyle:

YARIN:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

20 OCAK ÇARŞAMBA:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

21 OCAK PERŞEMBE:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

EN ÇOK OKUNANLAR

Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır yorumu! "O kırmızı kartları es geçti; Cüneyt Çakır hayatının en kötü maçını yönetti..."
Son Dakika Haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini tamamlamaya hazırlanıyor: Başakşehir ile anlaşma yakın (Sabah.com.tr Özel)
SON DAKİKA | Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi!
Son dakika haberi: Fenerbahçe paylaştı! Mesut Özil yola çıktı! İşte ilk görüntüler
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: Sokağa çıkma yasağı saatleri! Yasaklar ne zaman bitecek?
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
Son dakika: Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı...
Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte 17 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri
SON DAKİKA! Mesut Özil ve ailesi Fenerbahçe için İstanbul'da!
SON DAKİKA! Milyonlarca emekliye bir müjde daha: Maaş zammından sonra ek ödeme zammı
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA