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Son dakika: gözde düştü! Sezon sonu yolcu

Son dakika haberi... Transferi ile arasında krize neden olan ancak tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanan , yaşadığı ağır sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Bir türlü forma tutup beklenen katkıyı veremeyen milli futbolcu ile yolların ayrılması gündemde. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki orta saha ile henüz yeni kontrat yapılmadı. Yıllık 9.2 milyon euro kazanan Akbaba'nın gönderilecek bütçede yer açılması planlanıyor. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 20.1.2021 08:50 Son Güncelleme: 20.1.2021 08:51 ABONE OL
Son dakika: Emre Akbaba gözde düştü! Sezon sonu yolcu

Devre arasında en az iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri sezon sonuna bırakıldı. Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Linnes, Donk, Etebo ve Saracchi'nin sözleşmeleri sona eriyor, Arda ve Babel'in ise opsiyonları bulunuyor. Fatih Terim ve yönetim, oyuncuların performansına göre sezon sonunda karar verecek.

YENİ TEKLİF YOK

Bu isimlerden takımda kalma olasılığı en düşük olarak Emre Akbaba görülüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'dan 4 milyon euro'ya alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre ile devam etmeyi düşünmüyor.

Yıllık kazancı 9.2 milyon TL olan Emre'nin gidişi bütçeyi de rahatlatacak. Sözleşmesinde Avrupa'ya geçerli 15 milyon euro'luk çıkış opsiyonu bulunan 28 yaşındaki hücum oyuncusuna Galatasaray yeni teklifte bulunmadı.

Sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Emre Akbaba'yı Süper Lig'deki birçok kulüp gündemine almaya başladı.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI

Emre Akbaba Galatasaray'a transfer olduktan sonra 2 kez ağır sakatlık yaşadı. Milli yıldızın ayak tarak kemiği kırıldı ve 4 ay sahalardan uzak kaldı. 28 yaşındaki oyuncunun daha sonra ise fibula ve tibia kemikleri kırıldı ve yaklaşık 7 ay daha forma giyemedi.

Akbaba bu sakatlıklardan sonra beklenen performansı ortaya koyamadı.

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Son dakika: Emre Akbaba gözde düştü! Sezon sonu yolcu
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