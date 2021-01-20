Son dakika: Emre Akbaba gözde düştü! Sezon sonu yolcu

Devre arasında en az iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri sezon sonuna bırakıldı. Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Linnes, Donk, Etebo ve Saracchi'nin sözleşmeleri sona eriyor, Arda ve Babel'in ise opsiyonları bulunuyor. Fatih Terim ve yönetim, oyuncuların performansına göre sezon sonunda karar verecek.