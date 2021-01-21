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Son dakika: Asbaşkanı 'dan açıklaması!

'ın 'ü 4-1 yendiği 20'nci hafta müsabakasının ardından 'nün asbaşkanı , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, yıldız ile temasta olduklarını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 19:56 Son Güncelleme: 21.1.2021 20:03 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Hulk açıklaması!

Güzel bir galibiyet olduğunu dile getiren Kocadağ, şöyle konuştu: "Takımımızı tebrik ediyorum. Karagümrük dost camiamız. Baba Hakkı'nın emek verdiği, buralarda bulunduğu bir camia. Dost kulübe de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İnşallah takımımız bu mücadeleyi devam ettirecek. Galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Biz sezon başında da verdiğimiz röportajlarda bu takıma inandığımızı söylemiştik. Bu anlamda bizim kuşkumuz yoktu. Teknik heyete, hocaya desteğimizi verdik. Doğru işler yaptığımıza inanıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Sonu inşallah güzel olur. Sonunu getirmek lazım."

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Transfer çalışmaları nedeniyle her gün Ümraniye'de olduklarını söyleyen Emre Kocadağ, "Değerlendirmeler yapıyoruz. Oyucular geliyor önümüze. Bizim önce çözmemiz gereken oyuncular var. Kenarda bekleyen oyuncular var. Onları göndermemiz gerekiyor. İlgi duyulan oyuncular var, onlarla alakalı konuşuyoruz. Bizim ilgi duyduğumuz oyunculara teklif yapıyoruz. Beşiktaş'ın yararına olacak teklifleri yapıyoruz. Acele işler yapmak istemiyoruz. Takıma katkı verecek isimler lazım. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"HULK'LA İLGİLİ KONU OLGUNLAŞINCA BİLGİSİNİ VERİRİZ"

Son dönemde adı siyah beyazlı kulüple anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk ile ilgili gelen soruya Kocadağ, "Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk'la bir temas oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz" yanıtını verdi.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kadro dışı bırakılan Douglas, Lens ve Mirin ile ilgili bir basın mensubunun yönelttiği soruya ise Kocadağ şu yanıtı verdi: "Transfer sezonunun bitmesine az kaldı. Oyuncularımıza ilgi de var. Teklifleri değerlendiriyoruz. Gerek ülke içi gerek yurt dışı. Bizim de maliyetlerden kurtulma durumumuz olursa değerlendireceğiz."

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Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Hulk açıklaması!
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