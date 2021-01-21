Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Hulk açıklaması!

"HULK'LA İLGİLİ KONU OLGUNLAŞINCA BİLGİSİNİ VERİRİZ"

Son dönemde adı siyah beyazlı kulüple anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk ile ilgili gelen soruya Kocadağ, "Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk'la bir temas oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz" yanıtını verdi.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kadro dışı bırakılan Douglas, Lens ve Mirin ile ilgili bir basın mensubunun yönelttiği soruya ise Kocadağ şu yanıtı verdi: "Transfer sezonunun bitmesine az kaldı. Oyuncularımıza ilgi de var. Teklifleri değerlendiriyoruz. Gerek ülke içi gerek yurt dışı. Bizim de maliyetlerden kurtulma durumumuz olursa değerlendireceğiz."