Son dakika: Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!

Her puanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Bulut, özellikle böyle zor bir deplasmanda Sivasspor'a karşı alınan puanın önemine değindi. Erol Bulut, "Söylemek istediğim başka bir şey var. Maçtan önce, maçtan sonra yayıncı kuruluşa flaşta konuştuğumuzda onların hiçbiri yayınlanmıyor. Biz kendimizi en iyi şekilde burada ifade etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe camiasına yanlış yapılan olaylar var. Bunu da zaten yeterince başkanımız, biz, sportif direktörümüz dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece, bu tutum bu şekilde devam edecek." diye konuştu.