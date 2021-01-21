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Son dakika: 'tan açıklaması!

'in 20. haftasında , deplasmanda Demir Grup ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü , "Fenerbahçe camiasına yanlış yapılan olaylar var. Bunu da zaten yeterince başkanımız, biz, sportif direktörümüz dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece, bu tutum bu şekilde devam edecek. 'in 'de antrenman yaptığını biliyoruz. Sadece maç eksiği var, en kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda göreceğiz inşallah" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 23:02 Son Güncelleme: 21.1.2021 23:05 ABONE OL
Son dakika: Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde deplasmanda Sivasspor'a karşı aldıkları bir puanın çok önemli olduğunu belirtti. Bulut, Süper Lig'in 20. haftasında 1-1 sona eren Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, zor Sivas deplasmanından 3 puan almak istediklerini ancak 1 puan alabildiklerini söyledi.

Her puanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Bulut, özellikle böyle zor bir deplasmanda Sivasspor'a karşı alınan puanın önemine değindi. Erol Bulut, "Söylemek istediğim başka bir şey var. Maçtan önce, maçtan sonra yayıncı kuruluşa flaşta konuştuğumuzda onların hiçbiri yayınlanmıyor. Biz kendimizi en iyi şekilde burada ifade etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe camiasına yanlış yapılan olaylar var. Bunu da zaten yeterince başkanımız, biz, sportif direktörümüz dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece, bu tutum bu şekilde devam edecek." diye konuştu.

"MESUT ÖZİL EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAK"

Mesut Özil'in takımda ne zaman görev alabileceğiyle ilgili soru üzerine de Bulut, "Karantina süreci var o bittikten sonra aramıza en kısa zamanda katılacak. Zaten uzun bir süre karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Aramıza geldiğinde 15-16 gün olacak, yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. İngiltere'de antrenman yaptığını biliyoruz. Sadece maç eksiği var, en kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda göreceğiz inşallah." dedi.

Soğuk havanın mı eksiklerin mi oyunlarını etkilediğinin sorulması üzerine de Bulut, ilk 20-25 dakika soğuk havanın oyunlarını etkilediğini ifade etti. Bulut, soğuğa alışma sürecinin biraz sürdüğünü dile getirerek, "Tabi eksiklerimiz bir hayli var. Onların da eksikliğini hissettik. Sakatlardan yeni gelenler oldu Sosa gibi. Sosa ilk maçına haftalar sonra çıktı. Yarım saat oynadı. Ama ben her zaman söylediğim gibi hiçbir bahaneye sığınmıyorum. Fenerbahçe olarak 11 kişi sahaya çıktığımızda kazanmak için çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Marcel Tisserand'ın durumunun sorulması üzerine de Bulut, henüz bilgisi olmadığını, kulüp doktoruyla görüşüp net bilgiyi alacağını söyledi.

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Son dakika: Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!
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