Son dakika: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed teklifine yanıt geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika Mostafa Mohamed gelişmesi yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz'in her an transfer açıklayabiliriz dediği ve Fatih Terim'in istediği oyuncular listesinde yer alan Mısırlı forvet için Sarı-kırmızılı ekibin teklifine yanıt geldi.
Galatasaray, 23 yaşındaki golcü futbolcu için Mısır takımı Zamalek'e 4.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Mısır kulübünün isteği ise 6 milyon euro oldu. Pazarlıklar sürüyor...
Ligdeki son 4 karşılaşmada kadroya alınmayan Mohamed, 2021 yılında hiç forma giyme şansı bulamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Mutlaka kadromda görmek istiyorum" dediği Mısırlı golcü, Sarı-Kırmızılı kulübün ara transferde yapacağı transferlerden biri olacak gibi görünüyor.
Bu sezon 3 maçta 2 gol kaydeden 23 yaşındaki Mohamed, Zamalek kariyerinde 52 karşılaşmada 19 gol attı ve 4 asist yaptı.