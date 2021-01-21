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Son dakika: Pazar günü imza atacak! Mesut Özil maçında kadroda olacak mı?

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli taraftarların dört gözle beklediği transferi artık resmen gerçekleşti. Kulübün, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" olarak nitelendirdiği yıldız isim kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam edecek. Sarı lacivertli taraftarların cevabını merakla beklediği soru ise, Özil'in ilk maçına ne zaman çıkacağı. İşte Mesut Özil'in programı...

Giriş Tarihi: 21.1.2021 19:35 Son Güncelleme: 21.1.2021 19:56 ABONE OL
Son dakika: Mesut Özil Pazar günü imza atacak! Mesut Özil Kayserispor maçında kadroda olacak mı?

'nin devre arasında kadrosuna kattığı 'in programı belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 'nin başkenti 'dan özel uçakla getirttiği Mesut Özil gelir gelmez karantinaya girmişti.

Son dakika: Mesut Özil Pazar günü imza atacak! Mesut Özil Kayserispor maçında kadroda olacak mı?

Oyuncunun karantina sürecinin pazar günü sona ereceği öğrenildi. , Pazar günü sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Son dakika: Mesut Özil Pazar günü imza atacak! Mesut Özil Kayserispor maçında kadroda olacak mı?

Mesut'un pazartesi günü oynanacak mücadelesinde forma giyme şansının bulunmadığı bildirildi.

Son dakika: Mesut Özil Pazar günü imza atacak! Mesut Özil Kayserispor maçında kadroda olacak mı?

Dünyaca ünlü yıldız en iyi ihtimalle veya mücadelesinde maç kadrosuna alınabileceği gelen bilgiler arasında

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Son dakika: Mesut Özil Pazar günü imza atacak! Mesut Özil Kayserispor maçında kadroda olacak mı?
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