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Galatasaray'ın yeni golcüsü 'yı değerlendirdi! "Galatasaray'ın işine yarayacak bir golcü..."

Sabah Gazetesi yazarı , Galatasaray'ın transferinde son aşamaya geldiği 'yı değerlendirdi. İtalyan futbolu konusunda ülkemizin en iyi spor adamlarından biri olan Bülent Timurlenk, Zaza'nın Galatasaray'da yarım sezonda göstereceği performansın geleceğini şekillendireceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi: 22.1.2021 11:15 Son Güncelleme: 22.1.2021 11:27 ABONE OL
Bülent Timurlenk Galatasaray'ın yeni golcüsü Simone Zaza'yı değerlendirdi! Galatasaray'ın işine yarayacak bir golcü...

Simone Zaza, EURO 2016'da Almanya karşısındaki seri penaltı atışlarında kaçırdığı penaltı sonucu büyük tepki görmüştü. İtalyan golcü Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Simone Zaza'yı sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

İşte Bülent Timurlenk'in Simone Zaza hakkındaki yorumları...

"JUVENTUS SEVİYESİNE ÇIKIP O SEVİYEDE KALAMAYAN GOLCÜLERDEN..."

İtalya'nın en iyi altyapılarından biri olan Atalanta altyapısında yeşiten Simone Zaza, Juventus seviyesine çıkan ama o seviyede kalamayan italyan forvetlerden biri.

Simone Zaza, Juventus'a transfer olduktan sonra Sassuolo'ya kiralandı. Geri döndüğünde ise Alegri döneminde fazla şans bulamayan Zaza, güçlü fiziği ve sol ayaklı bir santrafor olmasıyla 20'li yaşların ortasında İtalya'da her zaman popülerdi. West Ham ve Valencia formaları da giyen Zaza EURO 2016'da italyanların almanlara elendiği maçta kaçırdığı penaltıyla ülkede tepki çekmiş oyuncu da bu kaçan penaltının etkisinde uzun süre kalmıştı.

"GALATASARAY'IN İŞİNE YARAYACAK BİR GOLCÜ!"

Diagne'nin satılması halinde ara transferde Zaza Galatasaray'ın işine yarayabilecek ve kalitede santrafor. Yarım sezonla göstereceği perfromans Haziran ayında satın alma opsiyonunu devreye sokabilir.

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Bülent Timurlenk Galatasaray'ın yeni golcüsü Simone Zaza'yı değerlendirdi! "Galatasaray'ın işine yarayacak bir golcü..."
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