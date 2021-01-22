Bülent Timurlenk Galatasaray'ın yeni golcüsü Simone Zaza'yı değerlendirdi! "Galatasaray'ın işine yarayacak bir golcü..."

Simone Zaza, Juventus'a transfer olduktan sonra Sassuolo'ya kiralandı. Geri döndüğünde ise Alegri döneminde fazla şans bulamayan Zaza, güçlü fiziği ve sol ayaklı bir santrafor olmasıyla 20'li yaşların ortasında İtalya'da her zaman popülerdi. West Ham ve Valencia formaları da giyen Zaza EURO 2016'da italyanların almanlara elendiği maçta kaçırdığı penaltıyla ülkede tepki çekmiş oyuncu da bu kaçan penaltının etkisinde uzun süre kalmıştı.