Son dakika: Fenerbahçe'de yeni hedef Moussa Marega!

Oyuncun Porto için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, "Marega, Porto'nun ana forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak. Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega'yı şimdi satmak istemiyor" dedi.

Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, 6 gol, 2 de asist kaydeden Marega, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Malili golcü, 4 sezondur formasını giydiği Porto'da 168 maçta 69 gol kaydetti ve 32 asist yaptı.