Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi!

Son dakika... Fatih Terim'in ısrarla kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu, İstanbul'a indi. A Spor canlı yayınında genç oyuncunun görüntüleri ekrana yansıyor. Halil'in ardından sarı kırmızılıların yeni transferi Henry Onyekuru'nun da bu gece en geç yarın sabah İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sparta Rotterdam'ın altyapısında yetişen Halil Dervişoğlu, bu sezon Galatasaray forması giyecek.
Galatasaray'ın transfer görüşmesi yürüttüğü İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un genç oyuncusu Halil Dervişoğlu Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Amsterdam'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Dervişoğlu sezon sonuna kadar Galatasaray için gol arayacak.