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: 'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

'ın ilk transferi İstanbul'a geldi! gelişmesine göre ümit milli futbolcu az önce İstanbul'a geldi. Galatasaray, başarılı hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. Halil Dervişoğlu'nun havalimanı çıkışında canlı yayında açıklama yapması bekleniyor.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 22.1.2021 17:21 Son Güncelleme: 22.1.2021 17:27 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi!

Son dakika... Fatih Terim'in ısrarla kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu, İstanbul'a indi. A Spor canlı yayınında genç oyuncunun görüntüleri ekrana yansıyor. Halil'in ardından sarı kırmızılıların yeni transferi Henry Onyekuru'nun da bu gece en geç yarın sabah İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sparta Rotterdam'ın altyapısında yetişen Halil Dervişoğlu, bu sezon Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yürüttüğü İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un genç oyuncusu Halil Dervişoğlu Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Amsterdam'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Dervişoğlu sezon sonuna kadar Galatasaray için gol arayacak.

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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi!
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