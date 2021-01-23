Abdullah Avcı: Bundan sonra bizimle olmayacak

Transfer sorularını da yanıtlayan Avcı, "Oyun felsefemize uygun, oyuncu profillerinin tespitlerini yapıyoruz. Trabzonspor takımı her zaman hedefe oynar. Verimli topraklarından da oyuncu kullanacak. Bazı yerlerde hiç alternatifim yok. Abdulkadir Ömür, Türk futbolunun en iyi oyuncularından birisi, kadromuzda alternatifsizdi. Onu da kaybettik. Trabzonspor'un kasasını da düşünerek hareket edeceğiz. Kalitemizi artıracak oyuncu grubuna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, kadro dışı bırakılan Joao Pereira ile yolları ayırdıklarını söyledi; "Pereira'ya gerekli seçenekleri sundum, o başka yolu seçti. Bundan sonra bizimle olmayacak, bunun da böyle bilinmesini isterim. Bundan sonraki süreç yönetimle onun arasında."