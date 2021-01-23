Son dakika... Fenerbahçe'den taraftara dev çağrı! MesutOL kampanyası...

Ali Koç, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye saha dışında da büyük katkı sağlayacağını aktardı.

32 yaşındaki futbolcunun çok başarılı bir kariyere sahip olduğunun altını çizen Koç, "Mesut Özil markası, son 2-3 haftada bambaşka bir noktaya getirdi. Her gün dış basın haber yaptı. Fenerbahçe'ye saha içinden önce saha dışında katkı vermeye başladı. Kariyeri için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Mesut'un CV'si ortada. Kısa bir tatsız dönem yaşadı Arsenal'de ve gönül bağları koptu. Bu da bizim için fırsat oldu. Bu rüya gerçekleşmeye yakın durumda. Mesut Özil bir futbolcudan çok daha öte, bir marka. Bu markanın Fenerbahçe'ye kavuşması ve Mesut'un Fenerbahçe sevdalısı olması, transferin anlamını bambaşka boyuta taşıyor. Üstüne basarak 'Evin oğlu.' diyorum. Hiç bu seviyede bir isim gelmedi. Dünya çapında bir isim geldi. İnşallah evin oğlu evinde başarılı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.