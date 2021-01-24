Ekuban Trabzonspor'u taşıyor! Kendini aştı



Ekuban, bordo-mavili takıma geldiği ilk sezonda Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 5 gol, 2019-2020 sezonunda ise 22 maçta 5 gol atarken, bu sezon ise top koşturduğu 14 karşılaşmada rakip ağları 6 defa sarsarak, sezon tamamlanmadan en yüksek gol sayısına ulaştı. Ganalı, şimdiye kadar ligde 16 gol atarken, 10 asist yaptı. Yetenekli oyuncunun Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 5 asisti var. Avrupa Kupaları'nda da Ekuban, takımına 4 gol, 1 asistle katkı sağladı. Caleb Ekuban, maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.



DEĞERİNİ ARTTIRDI



Ekuban, Trabzonspor'a gelmeden önce sahip olduğu 500 bin Euro olan piyasa değerini iki yıl içerisinde 5 milyon 500 Bin Euro'ya çıkardı. Değerini 10 kat arttıran oyuncu, Avrupa takımlarının da takibinde yer alıyor. Trabzonspor'un en değerli 3 oyuncusundan biri olan Caleb Ekuban, Süper Lig'de ise en değerli 20 oyuncu arasında.