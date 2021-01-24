Son dakika haberi: Galatasaray, Malatyaspor deplasmanında! Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 16:00'da başlayacak olan maçta Yeni Malatyspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Malatyspor'da Adem Büyük ve Umut Bulut eski takımları Galatasaray'a karşı forma giyecek. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

SON DAKİKA: YENİ MALATYASPOR VE GALATASARAYIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chabake, Wallace, Semih, Kerim Hafez, Hadebe, Acquah, Youssouf, Adem, Kubilay, Umut Bulut

Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel.

Yedekler: Okan, Fatih Öztürk, Etebo, Kerem, Ömer Bayram, Ozornwafor, Luyindama, Emre Kılınç, Jesse, Ali Yavuz Kol

Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği üç maçı da kaybetmedi (2G 1B).

MALATYASPOR'DA BÜYÜK KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Her sezon değişen kadrolara örnek olarak geçen sezon Malatyaspor'un Galatasaray'a karşı 20 kişilik maç kadrosunda olan oyunculardan sadece 5'i bu sene takımda yer alıyor. Acquah, Hadebe, Erkan Kaş, Ahmet, Fofana...

2 TAKIM ARASNIDAKİ SON 5 MAÇIN SONUCU

12/01/21 - Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray TÜK

16/02/20 - Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor TSL

22/09/19 - Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray TSL

25/04/19 - Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray TÜK

06/04/19 - Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor TSL

Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, rakibini ilk kez üst üste iki kere yenmek için sahaya çıkıyor.

Bu sezon evinde tek yenilgi alan Yeni Malatyaspor (5G 3B), oynadığı her iç saha maçında gol atan dört Süper Lig takımından biri konumunda (Alanyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile birlikte).