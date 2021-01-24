Son dakika: Trabzonspor'da transfer harekatı! Edin Visca ve Rose...

Son karşılaşmalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor yönetiminin, hem oyuncuyla daha önce çalışan teknik direktör Abdullah Avcı hem de taraftarların bu talebi sonrasında daha somut adımlar atması bekleniyor. Başakşehir ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Visca, bu sezon oynadığı 20 resmi maçta 6 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Boşnak oyuncu 2011 yılından itibaren Başakşehir forması terletiyor.

Bu arada Başakşehir'in resmi olmasa da yapılan görüşmelerde Trabzonspor'dan oldukça yüksek bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası da talep ettiği iddia edildi.