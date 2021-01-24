Son dakika: Trabzonspor'da transfer harekatı! Edin Visca ve Rose...

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfere ihtiyacı olduğunu açıklamasından sonra hemen her bölge için farklı oyuncularla görüşmelere başlandı. Bu doğrultuda teklif yapılan İngiliz sol kanat oyuncusu Danny Rose için Tottenham Kulübü ile bedelsiz çıkışı için yapılan görüşmelerde önemli mesafe alındı.
TRABZONSPOR DANNY ROSE İÇİN FİYAT ARTTI
Haziran ayında sözleşmesi sona erecek oyuncuya yarım sezon için 500 bin euro öneren bordo-mavililer, bu fiyatta biraz daha iyileştirmeye giderek rakamı 650 bin euro seviyesine çıkardı. Çok sayıda teklif alan oyuncunun Trabzonspor'un ısrarla kendisini istemesi sonucunda bu teklifi ciddi şekilde düşünme kararı aldığı öğrenilirken, yönetimin oyuncuya 3.5 yıllık sözleşme önerdiği ve anlaşmayı kabul etmesi durumunda da gelecek yıl için 1 milyon 250 bin euro alacağı ifade edildi. Bu arada İngiliz medyası da Danny Rose'un Trabzonspor'a gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, oyuncuya kolaj ile bordo-mavili formayı da giydirdi.
TARAFTARLAR VISCA'YI VISCA DA TRABZONSPOR'U İSTİYOR
Trabzonspor, Başakşehir kulübünden ayrılması gündemde olan Visca için bir nabız yoklarken, taraftarlar ise sosyal medya üzerinden oyuncunun alınması için kampanya başlattı. Boşnak oyuncu da bordo-mavili takıma gelmeyi çok istiyor.
Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken taraftarların da yönetimden beklentisi oldukça yüksek. Taraftarlar ismi son dönemde sıkça Trabzonspor ile anılmayan başlayan 30 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.
Yöneticilere Edin Visca'yı almaları için baskı kuran taraftarlar oyuncuya da, "Come to Trabzonspor" çağrısında bulundu. Bu arada Başakşehir takımından ayrılması gündemde olan Visca için Trabzonspor'un nabız yokladığı öğrenilirken, oyuncunun da daha önce iki kez gerçekleşmek üzereyken iptal olan bordo-mavili formayı giyme şansını bu kez değerlendirmek istediği öğrenildi.
Son karşılaşmalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor yönetiminin, hem oyuncuyla daha önce çalışan teknik direktör Abdullah Avcı hem de taraftarların bu talebi sonrasında daha somut adımlar atması bekleniyor. Başakşehir ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Visca, bu sezon oynadığı 20 resmi maçta 6 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Boşnak oyuncu 2011 yılından itibaren Başakşehir forması terletiyor.
Bu arada Başakşehir'in resmi olmasa da yapılan görüşmelerde Trabzonspor'dan oldukça yüksek bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası da talep ettiği iddia edildi.
AVCI İLE ZİRVEYE DOĞRU
Trabzonspor'da sezonun ilk yarısının son maçında Gençlerbirliği deplasmanında alınan galibiyetin coşkusu yaşanıyor. Maçın ardından soyunma odasında oyuncularını tebrik eden teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu başarı sahiplenmenin ve azmin bir ürünü. Herkesle gurur duyuyorum. Buraya adım attığım andan itibaren herkes büyük bir özveri ve inanç gösterdi. Hep söylediğim gibi kazanma alışkanlığına ihtiyacımız vardı ve bunu büyük oranda başardık. Ama daha yapacağımız çok şey var" ifadelerini kullandı.
YEREL BASIN: ANKARA HAVASI DEĞİL "KOLBASTI"
Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un 3 puan kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.
Karadeniz Gazetesi, "Bordo mavili futbolcuların alınan 3 puanı ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür'e hediye etmesi duygulandırdı; Bu Galibiyet Ömür'e Bedel Hem de Süper", Günebakış Gazetesi, "Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe bürünen bordo mavililer Gençlerbirliği deplasmanından da istediğini alarak döndü; Trabzon Fırtınası", Taka Gazetesi, "Başkent deplasmanında Djanıny ve Ekuban'ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran Fırtına, zirvedeki rakiplerinin ensesine yapıştı; Ankara Havası Değil Kolbastı" başlıklarını kullandı.