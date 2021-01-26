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Trabzonspor Süper Kupa için İstanbul'da

TFF Süper Kupa maçında yarın (27 Ocak) saat 20.45’te ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, mücadele için İstanbul’a geldi. Kafilede geçtiğimiz günlerde ayak bileğinden ameliyat olan Abdülkadir Ömür de yer aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 19:12 ABONE OL
Trabzonspor Süper Kupa için İstanbul'da

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması için İstanbul'a geldi.

Saat 16.15'te Trabzon'dan kalkan THY'ye ait uçak, 17.45 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Bordo-mavili kafile havalimanından otobüsle kamp yapacağı otele geçerken, teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır, karşılaşmanın basın toplantısı için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitti.


AMELİYAT OLAN ABDÜLKADİR ÖMÜR DE KAFİLEDE

Öte yandan, Trabzonspor'un kamp kadrosu da belli oldu. Geçtiğimiz hafta ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan Abdülkadir Ömür de kafilede yer aldı.

Bordo-mavili ekibin, Başakşehir maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor: Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ahmet Can Kaplan, Anthony Nwakaeme, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Benik Afobe, Berat Özdemir, Caleb Ekuban, Edgar Ie, Erce Kardeşler, Farukcan Genç, Flavio Medeiros, Hakan Yeşil, Hüseyin Türkmen, Jorge Djaniny, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Lewin Baker, Marlon Xavier, Majid Hosseini, Safa Kınalı, Serkan Asan, Süleyman Cebeci, Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Yusuf Sarı.

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Trabzonspor Süper Kupa için İstanbul'da
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