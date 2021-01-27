Son dakika: Sabah yazarları Mesut Özil'in imza törenini değerlendirdi! "Avrupa'nın en önemli imzası"

SON DAKİKA: Fenerbahçe, dünyada ses getiren bir transfere imza atarak Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Geçen hafta İstanbul'a gelen deneyimli yıldız için bugün bir imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil, resmi sözleşmeyi imzaladı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Başkan Ali Koç'un da katıldığı törende yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Özil ailesi, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, çok sayıda davetli, 150'ye yakın ulusal ve uluslararası kuruluştan basın mensubu ile online olarak taraftarlar da hazır bulundu.
Sabah'ın usta kalemleri imza törenine dair görüşlerini yazdı. İşte o değerlendirmeler...
BÜLENT TİMURLENK İMZA TÖRENİ İÇİN NE DEDİ?
"Pasaport ilgimi çekmiyor. 10 yıldır Mesut Özil'e bakışım aynı... Tribünde ya da ekranda onu izlerken, hep keyif aldım. İmza töreninde de Mesut, geçmişten gelen tüm polemiklerin üstünü kapatacak şekilde konuştu. Fenerbahçeliler Mesut Özil'in çok iyi futbol oynamasını isteyecekler. Ligdeki tüm rakipleri de Mesut'u taktikleri ve futbolcuları ile durdurmaya çalışacaklar.
Bundan ötesi ne benim futbol sevgime ne de yorum etiğime sığmaz. Fenerbahçe Avrupa'da ara transfer döneminin en önemli imzasını attırdı. Mesut Özil'in mevki olarak en çok rakip olacağı Pelkas'ı en beğendiği oyuncu olarak ilan etmesi bile onun sahadaki zekasının basın toplantısına yansıması. Onu bu ligde izlemek büyük keyif olacak."
ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN MESUT ÖZİL YORUMU...
"Bu geniş kapsamlı bir imza töreniyle Fenerbahçe çok önemli bir transfere imza attı. Burada en önemli olaylar şunlardır: Mesut yıldız bir futbolcudur, 1988 doğumludur ve yaşı geç değildir. Üstelik de belli ki çalışmış, görünüşü de fit. Burada en önemli konulardan bir tanesi Fenerbahçe camiasının çok istediği bir transferi, aynı şekilde Mesut'un da istemesi. Karşılıklı bir uyumun olması. Artık Mesut kendisini sahada gösterecek.
Basın toplantısında aklımda kalan ilginç bir nokta var. Fenerbahçe'de en beğendiğin futbolcu kim diye bir soru soruldu, cevap da Pelkas oldu. Ben sezon başından bu tarafa Erol Bulut Pelkas'ı kanat forvet olarak görevlendirdiği için hep eleştirdim. Ne zaman ki 10 numara pozisyonunda oynamaya başladı, Pelkas kalitesini gösterdi. Tabii ki Erol Bulut bu pozisyonda Mesut'u düşünüyor. Bakalım Pelkas'a nasıl bir görev verecek."
MURAT ÖZBOSTAN İMZA TÖRENİNİ DEĞERLENDİRDİ!
"Çok görkemli bir tören oldu. Fenerbahçe Kulübü A'dan Z'ye tüm detayları düşünmüş. Her futbolcuya nasip olmayacak anlardı. Mesut Özil'in omuzundaki yükün daha da arttığını düşünüyorum bugünden sonra. Çok kısa ve net yanıtlar verdi. Burak Yılmaz için harika bir yorumda bulundu. Sonuç itibariyle işin şov tarafı artık bitti. Sahadaki Mesut Özil'i herkes merak ediyor. Türk futbolu için bir renktir. Herkes hayırlı uğurlu olsun."