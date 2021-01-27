Son dakika: Sabah yazarları Mesut Özil'in imza törenini değerlendirdi! "Avrupa'nın en önemli imzası"

ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN MESUT ÖZİL YORUMU...

"Bu geniş kapsamlı bir imza töreniyle Fenerbahçe çok önemli bir transfere imza attı. Burada en önemli olaylar şunlardır: Mesut yıldız bir futbolcudur, 1988 doğumludur ve yaşı geç değildir. Üstelik de belli ki çalışmış, görünüşü de fit. Burada en önemli konulardan bir tanesi Fenerbahçe camiasının çok istediği bir transferi, aynı şekilde Mesut'un da istemesi. Karşılıklı bir uyumun olması. Artık Mesut kendisini sahada gösterecek.