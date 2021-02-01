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Son dakika: 'da yeni transfer KAP'a bildirildi!

Ara transfer döneminin son gününde son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. , yeni golcüsü 'in transfer detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Daha önce görüşmelere başlandığına dair KAP açıklaması yapan sarı-kırmızılı takım, dün gece Mısırlı yıldızı İstanbul'a getirmişti. 23 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılılardan ne kadar kazanacağı borsaya bildirildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.2.2021 19:49 Son Güncelleme: 1.2.2021 20:23 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer Mostafa Mohamed KAP'a bildirildi!

Son dakika: Galatasaray, yeni transferi Mostafa Mohamed'i resmen açıkladı. Mbaye Diagne'yi İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'e kiralayan Galatasaray, yeni golcüsü Mostafa Mohamed'e imza attırdı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu ve kulübü Zamalek ile transfer görüşmesine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Aslan, Mısırlı golcüyü dün gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi.

23 yaşındaki forvet, Cimbom'a imza attı. Galatasaray, oyuncunun transferine dair maddi detayları borsaya bildirdi.

SON DAKİKA: MOSTAFA MOHAMED TRANSFERİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray SK: "Mostafa Mohamed'e 2020-2021 sezonu için net 400.000 USD, 2021-2022 sezonu için ise net 725.000 USD sabit transfer ücreti ödenecektir.

DIAGNE GİTTİ MOHAMED GELDİ!

Kış transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerden biri de Mohamed oldu. Sarı-kırmızılı takım 23 yaşındaki golcünün yanı sıra Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'i transfer etti.

Cimbom, 11 golle takıma önemli bir katkı vermesine rağmen Fatih Terim'in performansından memnun olmadığı Diagne'yi kiralık olarak West Bromwich'e gönderdi. Senegalli yıldızın yerine ise Mısırlı golcü alındı.

ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPILDI

Galatasaray ocak transfer döneminde önemli hamleler yaptı. Diagne'nin yerine Mohamed alınırken, eski yıldız Onyekuru üçüncü kez kiralandı. Halil Dervişoğlu ile gol bölgesine takviye yapıldı.

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren ve sezonu kapatan Omar'ın yerine sağ beke ABD'li DeAndre Yedlin transfer edildi. Orta saha bölgesine ise Benfica'dan Gedson Fernandes kiralandı.

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Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer Mostafa Mohamed KAP'a bildirildi!
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