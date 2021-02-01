Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer Mostafa Mohamed KAP'a bildirildi!

DIAGNE GİTTİ MOHAMED GELDİ!

Kış transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerden biri de Mohamed oldu. Sarı-kırmızılı takım 23 yaşındaki golcünün yanı sıra Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'i transfer etti.

Cimbom, 11 golle takıma önemli bir katkı vermesine rağmen Fatih Terim'in performansından memnun olmadığı Diagne'yi kiralık olarak West Bromwich'e gönderdi. Senegalli yıldızın yerine ise Mısırlı golcü alındı.

ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPILDI

Galatasaray ocak transfer döneminde önemli hamleler yaptı. Diagne'nin yerine Mohamed alınırken, eski yıldız Onyekuru üçüncü kez kiralandı. Halil Dervişoğlu ile gol bölgesine takviye yapıldı.

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren ve sezonu kapatan Omar'ın yerine sağ beke ABD'li DeAndre Yedlin transfer edildi. Orta saha bölgesine ise Benfica'dan Gedson Fernandes kiralandı.