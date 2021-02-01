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transfer haberi: 'in yıldızı Aoron 'yı transfer etmek istiyor!

bilgisine göre , 'in yıldızı Bopendza'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Hatayspor forması giyen dün, Başakşehir'e iki gol atmıştı. TRT Spor'un son dakika haberine göre Galatasaray, Boupendza için transfer operasyonunu başlattı.

Giriş Tarihi: 1.2.2021 07:07 Son Güncelleme: 1.2.2021 07:07 ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süper Lig'in yıldızı Aoron Boupendza'yı transfer etmek istiyor!

Hatayspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Aoron Boupendza için girişimlere başlayan Galatasaray, bu transferi yarına yetiştirmeye hazırlanıyor. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, oyuncu için 10 milyon € istediklerini ifade etmişti. Boupendza için 5 milyon euroluk tekliflerin geldiği de belirtildi. Galatasaray ara transfer döneminde Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Yedlin, Mohamed ve Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.

SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN BOUPENDZA ATAĞI!

Gabonlu golcü Aaron Boupendza, Galatasaray'a gelecek mi? Sarı kırmızılılar Diagne'yi İngiltere'ye kiralık gönderdi ve Zamalek'ten Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i transfer etti. Boupendza için de girişimlerde bulunan Galatasaray'ın bu transfer için pazarlık yaptığı gelen bilgiler arasında.

TRT Spor'un son dakika haberine göre Galatasaray, Boupendza transferi için Hatayspor ile görüşmelere başladı.

Boupendza kariyerine Bordeaux'da başladı. Dah asonra Pau FC, Ajaccio, Tours, Feirense gibi takımlarda forma giyen golcü oyuncu sezon başında Hatayspor'a transfer oldu.

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Son dakika haberi: Galatasaray Süper Lig'in yıldızı Aoron Boupendza'yı transfer etmek istiyor!
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süper Lig'in yıldızı Aoron Boupendza'yı transfer etmek istiyor!
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