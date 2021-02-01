Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süper Lig'in yıldızı Aoron Boupendza'yı transfer etmek istiyor!

Gabonlu golcü Aaron Boupendza, Galatasaray'a gelecek mi? Sarı kırmızılılar Diagne'yi İngiltere'ye kiralık gönderdi ve Zamalek'ten Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i transfer etti. Boupendza için de girişimlerde bulunan Galatasaray'ın bu transfer için pazarlık yaptığı gelen bilgiler arasında.

TRT Spor'un son dakika haberine göre Galatasaray, Boupendza transferi için Hatayspor ile görüşmelere başladı.