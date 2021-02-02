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Son dakika: Abdulkadir Parmak'tan Trabzon'a kötü haber

Son dakika... 'in 22. haftasında deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ederken mücadelenin hemen başında Abdulkadir Parmak sakatlanmıştı. Genç oyuncunun son durumu belli oldu. Sabah Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre MR'ı çekilen Parmak'ta arka uylukta kas yaralanması tespit edildi. 26 yaşındaki oyuncu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Giriş Tarihi: 2.2.2021 16:42 ABONE OL
Son dakika: Abdulkadir Parmak'tan Trabzon'a kötü haber

Son dakika... Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken müsabakanın hemen başında Abdulkadir Parmak sakatlanmıştı. Gözyaşları içnde sahayı terk eden Parmak'ın sağlık durumu belli oldu.

Yunus Emre Sel'in son dakika haberine göre Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın henüz başında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Abdulkadir Parmak'ın dün MR'ı çekildi.

Yapılan kontroller sonrası Parmak'ın arka uylukta kas yaralanması tespit edildiği bildirildi. Abdulkadir Parmak'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Son dakika: Abdulkadir Parmak'tan Trabzon'a kötü haber
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