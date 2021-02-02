Son dakika: Abdulkadir Parmak'tan Trabzon'a kötü haber

Son dakika... Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken müsabakanın hemen başında Abdulkadir Parmak sakatlanmıştı. Gözyaşları içnde sahayı terk eden Parmak'ın sağlık durumu belli oldu.
Yunus Emre Sel'in son dakika haberine göre Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın henüz başında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Abdulkadir Parmak'ın dün MR'ı çekildi.
Yapılan kontroller sonrası Parmak'ın arka uylukta kas yaralanması tespit edildiği bildirildi. Abdulkadir Parmak'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.