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- maçının hakemi kim olacak? Gözler 'da...

Dev derbiye kısa süre kala maçı hangi hakemin yöneteceği de merak konusu oldu. derbi öncesinde 48 puanla lider durumda. 'ın puanı ise 45. Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak istiyor. Galatasaray ise geçen sene olduğu gibi yine sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Dev derbiyi 'ın yönetmesi bekleniyor. sürprizi de olabilir.

Giriş Tarihi: 3.2.2021 14:03 Son Güncelleme: 3.2.2021 14:08 ABONE OL
Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim olacak? Gözler Cüneyt Çakır'da...

Halil Umut Meler, geçen sezon Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbinin de hakemiydi. Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey maçlar yöneten Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçını da yönetmesi bekleniyor. Deneyimli hakemin kariyerinde birçok derbisi var.

GALATASARAY'DA FALCAO VE OĞULCAN MÜJDESİ!

Sarı kırmızılıların bugünkü idmanına Radamel Falcao ve Oğulcan Çağlayan da katıldı. Oğulcan Çağlayan ve Falcao, bir süredir sakatlıkarla mücadel ediyordu. Yedlin, Falcao ve Oğulcan Çağlayan'ın Fenerbahçe maç kadrosunda olması bekleniyor.

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Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim olacak? Gözler Cüneyt Çakır'da...
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