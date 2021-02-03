Halil Umut Meler, geçen sezon Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbinin de hakemiydi. Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey maçlar yöneten Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçını da yönetmesi bekleniyor. Deneyimli hakemin kariyerinde birçok derbisi var.

GALATASARAY'DA FALCAO VE OĞULCAN MÜJDESİ!

Sarı kırmızılıların bugünkü idmanına Radamel Falcao ve Oğulcan Çağlayan da katıldı. Oğulcan Çağlayan ve Falcao, bir süredir sakatlıkarla mücadel ediyordu. Yedlin, Falcao ve Oğulcan Çağlayan'ın Fenerbahçe maç kadrosunda olması bekleniyor.

Son dakika: Galatasaray'a Radamel Falcao ve Oğulcan Çağlayan müjdesi! Gedson Fernandes...