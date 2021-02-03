Süper Lig'de ara transfer döneminde Avrupa rekoru kırıldı!

Öte yandan son 10 yılda beş büyük lig ve Süper Lig hesaba katıldığında da yine en fazla transfer yapılan dönem bu sezon oldu. Bu sezona en fazla yaklaşan lig ise 2012- 2013 sezonu devre arasında 108 transferin yapıldığı İtalya Serie A oldu.

BORÇ DA ARTTI TRANSFERLER DE

Antalyaspor'un yasak nedeniyle hamle yapamadığı ara transferde ekiplerimiz 23.8 milyon Euro öderken, sattığı isimlere ise 18.1 milyon Euro ödedi. Takımlarımız yine zarar etmekten kurtulamadı ve 5.7 milyon Euro eksi yazdı.