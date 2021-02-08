Sabah'ın usta yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi! "Orta sınıf bir hocayla..."

Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabakayı kazanan sarı-kırmızılılar oldu. Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed'in tek golüyle galibiyete uzanan Aslan, puanını 48 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından ise en çok konuşulan açıklamalardan birine Ali Koç imza attı. Koç, şampiyon olacaklarını ifade ederken, Sabah yazarları bu sözleri değerlendirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi mağlubiyetinin ardından, 'Bu şampiyonluğun habercisidir' dedi. Bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz?
MURAT ÖZBOSTAN - BULUT YEMEK YAPAMIYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un böyle bir yenilgi sonrası camiasına olumlu ve pozitif mesajlar vermesi gerekliydi. Çünkü mağlubiyetle psikolojik olarak önemli bir yara aldılar. Fakat sonuçta şampiyonluk şansı herkes için devam ediyor. Burada cevabı aranan asıl soru şu: 'Bu kadar iyi ve kaliteli bir kadro neden başarılı sonuçlara imza atamıyor, hâlâ bir türlü istenen futbolu oynayamıyor?'
Evet, Erol Bulut'un önüne müthiş bir malzeme kondu. Ama Bulut, istenilen yemekleri hâlâ yapamıyor. Ne tadı var ne tuzu... Geçmiş yıllarda bu kadar iyi bir Fenerbahçe kadrosu yoktu ama daha iyi hocaları vardı. Şimdiyse çok kaliteli bir kadro var ama daha orta seviyede bir teknik direktörle yoluna devam ediyor. Bana göre Erol Bulut'un işi zor. Bu psikolojik baskının altından kalkıp, takımını şampiyonluğa oynatması zor görünüyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL - SORUN TRANSFER YANLIŞLARI
Bu söz tabii ki camiaya moral vermek için söylendi. Aslında bu yenilgiyle Fenerbahçe'nin elinden çok büyük bir avantaj uçup gitti. Ama bakıldığı zaman puanlar hâlâ eşit. Başkan da takımına inandığını belirtiyor.
Yine de derbide çok eksik ve sıkıntılı kadrosuna rağmen hiç de fena mücadele etmedi ve mağlubiyeti hak etmedi Fenerbahçe. Ama hem sezon öncesi hem de devre arasında yapılan transfer yanlışları önlerine çıktı.
Lig başladığında F.Bahçe ile ilgili bir eleştirim vardı ve hâlâ devam ediyor. O da F.Bahçe'nin santrforu yok. Ligde her takımın var ama Fenerbahçe'nin yok. Ayrıca kanat forvet özelliği taşıyan oyuncular da yok. Perotti'nin de sakatlığı nüksedince iki kanat da boş kaldı. Valencia, Samatta, Cisse ve Thiam kesinlikle kanat forveti özelliklerine sahip değiller. Dördü de aslında santrfor kimlikli. Ama dördünün de fizik gücü yetersiz. Son derbiyi canlı olarak izledim. Valencia ve Samatta hayalet gibiler. Yalnız Osayi uyum sağladıkça sağ kanat için çözüm olur.
GÜRCAN BİLGİÇ - KOÇ BAHANE ARAMADI
En önemli dört oyuncusu (Mesut, Gustavo, Pelkas, İrfan Can) yokken, en önemli rakiplerinden birini elinden kaçırmanın analizini yaptı. Başkan Ali Koç oyunda Galatasaray üstün görünmesine rağmen, pozisyonlarda Fenerbahçe'nin önde olduğunu vurguladı konuşmasında. Derbi yenilgisinin taraftarı üstünde yarattığı travmayı en iyi bilen olarak, onlara argümanlar ile cevap vermeyi tercih etti.
Hakeme de değinmemesi önemliydi, başkaları gibi bahane aramadı. Bir lider asla umutsuz kalmaz. Fatih Hoca da, "8 de kapanır, 18 de" diyerek Erzurum yenilgisi sonrasında camiasını bir arada tutmuştu. Fenerbahçe Başkanı doğru hedefin Galatasaray'ı yenmek değil, şampiyonluk olduğuna dikkati çekti. Daha iyi olacağını biliyor, Fenerbahçe taraftarını bezginlikten kurtarması gerekirdi, yaptı.