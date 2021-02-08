Sabah'ın usta yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi! "Orta sınıf bir hocayla..."

GÜRCAN BİLGİÇ - KOÇ BAHANE ARAMADI

En önemli dört oyuncusu (Mesut, Gustavo, Pelkas, İrfan Can) yokken, en önemli rakiplerinden birini elinden kaçırmanın analizini yaptı. Başkan Ali Koç oyunda Galatasaray üstün görünmesine rağmen, pozisyonlarda Fenerbahçe'nin önde olduğunu vurguladı konuşmasında. Derbi yenilgisinin taraftarı üstünde yarattığı travmayı en iyi bilen olarak, onlara argümanlar ile cevap vermeyi tercih etti.

Hakeme de değinmemesi önemliydi, başkaları gibi bahane aramadı. Bir lider asla umutsuz kalmaz. Fatih Hoca da, "8 de kapanır, 18 de" diyerek Erzurum yenilgisi sonrasında camiasını bir arada tutmuştu. Fenerbahçe Başkanı doğru hedefin Galatasaray'ı yenmek değil, şampiyonluk olduğuna dikkati çekti. Daha iyi olacağını biliyor, Fenerbahçe taraftarını bezginlikten kurtarması gerekirdi, yaptı.