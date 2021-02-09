Fenerbahçe Başakşehir canlı izle! Türkiye Kupası'nda dev maç; ATV canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletini kim alacak? Fenerbahçe, kendi sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Fenerbahçe Başakşehir canlı izle! ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşma öncesinde hem Erol Bulut'un hem de Aykut Kocaman'ın belirlediği ilk 11'de yayınlandı. Mesut Özil'in bu maçta oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. ATV canlı izle ile dev maçı canlı olarak takip edebilirsiniz...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE İLK 11'İ BELLİ OLDU! MESUT ÖZİL İLK 11'DE Mİ?

Fenerbahçe - Başakşehir arasında oynanacak kritik maç öncesinde ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe - Başakşehir karşısında Pelkas ve Mesut Özil'in oynayıp oynayamacağı merak ediliyordu. Erol Bulut, bu maçta Mesut Özil'in yedek kulubesinde oturmasına karar verdi.