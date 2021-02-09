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canlı izle! Türkiye Kupası'nda dev maç; ...

Cumartesi akşamı Galatasaray karşısında mağlubiyet yaşayan , karşısında tur atlayarak yarı final bileti almak istiyor. Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle! yarı final karşılaşması ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Sarı lacivertli taraftarlar hem bilgisayar hem mobil cihazları üzerinden aramasını hızlandırdı. İki takımın ilk 11'leri de belli oldu...

Giriş Tarihi: 9.2.2021 19:53 ABONE OL
Fenerbahçe Başakşehir canlı izle! Türkiye Kupası'nda dev maç; ATV canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletini kim alacak? Fenerbahçe, kendi sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Fenerbahçe Başakşehir canlı izle! ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşma öncesinde hem Erol Bulut'un hem de Aykut Kocaman'ın belirlediği ilk 11'de yayınlandı. Mesut Özil'in bu maçta oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. ATV canlı izle ile dev maçı canlı olarak takip edebilirsiniz...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE İLK 11'İ BELLİ OLDU! MESUT ÖZİL İLK 11'DE Mİ?

Fenerbahçe - Başakşehir arasında oynanacak kritik maç öncesinde ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe - Başakşehir karşısında Pelkas ve Mesut Özil'in oynayıp oynayamacağı merak ediliyordu. Erol Bulut, bu maçta Mesut Özil'in yedek kulubesinde oturmasına karar verdi.

İŞTE İLK 11'LER...

FENERBAHÇE: HARUN, GÖKHAN GÖNÜL, SZALAİ, LEMOS, CANER, OZAN TUFAN, SOSA, FERDİ, SİNAN, THİAM, CİSSE

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN BABACAN, UĞUR UÇAR, PONCK, EPUREANU, CEMALİ, AZUBUİKE, BERKAY, YOSSOUF, DENİZ TÜRÜÇ, FERNANDES, DEMBA BA

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR ATV CANLI İZLE!

Bu maç Aykut Kocaman için de oldukça farklı bir önem taşıyor. Deneyimli teknik adam daha önce iki defa Fenerbahçe'de teknik adamlık yapmıştı. Başakşehir'in başında çıktığı iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Aykut Kocaman, bu akşam Kadıköy'den yarı final biletiyle ayrılmak istiyor.

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Fenerbahçe Başakşehir canlı izle! Türkiye Kupası'nda dev maç; ATV canlı izle...
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